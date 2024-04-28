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В Италии поделились мнением насчет санкций против российского СПГ

В Италии поделились мнением насчет санкций против российского СПГ - 28.04.2024, ПРАЙМ

В Италии поделились мнением насчет санкций против российского СПГ

У Италии нет причин быть против новых санкций ЕС в отношении российского сжиженного природного газа, Рим способен обходиться без него и может "расслабиться",... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T12:18+0300

2024-04-28T12:18+0300

2024-04-28T12:18+0300

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РИМ, 28 апр – ПРАЙМ. У Италии нет причин быть против новых санкций ЕС в отношении российского сжиженного природного газа, Рим способен обходиться без него и может "расслабиться", заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Джилберто Пикетто-Фратин. Ранее агентство Блумберг писало, что Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ может ввести санкции против российских проектов сжижения газа, а также ввести запрет на реэскпорт российского сжиженного газа в третьи страны через европейские порты. "Италия сейчас в состоянии вообще обойтись без российского газа. Мы диверсифицировали, у нас есть различные источники и терминалы регазификации, поэтому у нас достаточно поставок, чтобы расслабиться", - заявил он в интервью европейскому разделу портала Politico. У Италии, таким образом, "нет причин противостоять процессу новых санкций", отметил министр. В середине апреля Пикетто-Фратин заявлял, что Италия больше не зависит от российского газа после того, как его заменили другие страны-поставщики. По итогам 2023 года доля РФ в итальянском импорта опустилась до 5%, в 2021 году составляя 40% от общего объема. Пикетто-Фратин в воскресенье принимает участие в совещании министров "Большой семерки" по климату, энергетике и окружающей среде в Турине. По сообщению СМИ, Италии настаивает на соглашении между странами G7 об установлении сроков отказа от угля в выработке электроэнергии. В России ранее неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ добавляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, европа, италия, спг, санкции против рф