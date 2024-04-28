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В США забили тревогу из-за подготовки "переворота" в Белом доме - 28.04.2024, ПРАЙМ
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В США забили тревогу из-за подготовки "переворота" в Белом доме
В США забили тревогу из-за подготовки "переворота" в Белом доме - 28.04.2024, ПРАЙМ
В США забили тревогу из-за подготовки "переворота" в Белом доме
Осенью 2023 года пособники президента США Джо Байдена готовили "переворот" в Белом доме для того, чтобы убрать с должности пресс-секретаря его администрации... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T06:14+0300
2024-04-28T06:16+0300
сша
белый дом
переворот
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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Осенью 2023 года пособники президента США Джо Байдена готовили "переворот" в Белом доме для того, чтобы убрать с должности пресс-секретаря его администрации Карин Жан-Пьер, сообщает издание New York Post, ссылаясь на источники.Так, газета пишет, что Жан-Пьер стала первым чернокожим пресс-секретарем Белого дома с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Кроме того, она обладает "раздражающей" привычкой в ответ на вопросы журналистов на брифингах зачитывать готовые ответы из блокнота.По данным NYP, высокопоставленные помощники Байдена продумали план по замене Жан-Пьер, для чего они также подключили людей со стороны. По словам источника газеты Аниты Данн, жена личного адвоката Байдена Боба Бауэра, которую газета называет "фактическим руководителем" отдела по коммуникациям Белого дома, связалась с видными представителями демократов, чтобы те призвали Жан-Пьер "начать двигаться дальше".Тем не менее, как отмечают авторы статьи, к декабрю прошлого года Данн, вероятно, признала, что нынешний пресс-секретарь "надежно закрепилась" на своей должности, несмотря на свои проблемы в профессиональной пригодности."У Карин нет понимания проблем, и она читает записи слово в слово &lt;…&gt; Она не разбирается в проблемах и не занимается их изучением", — рассказал собеседник NYP, указав, что сама Жан-Пьер думает, что "проделывает потрясающую работу", что лишь усугубляет ситуацию.По словам собеседников издания, раскрытие информации о потенциальном "перевороте", скорее всего, создаст неуютную ситуацию в американской администрации, но вряд ли приведет к уходу Жан-Пьер, которая хочет остаться, "несмотря ни на что". При этом представитель Белого дома Эндрю Бейтс в комментарии изданию назвал ложной информацию о попытке уволить Жан-Пьер, добавив, что и Данн, и Зиентс "непоколебимо поддерживают ее".
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сша, белый дом, переворот
США, Белый дом, переворот
06:14 28.04.2024 (обновлено: 06:16 28.04.2024)
 
В США забили тревогу из-за подготовки "переворота" в Белом доме

NYP: аппаратчики Байдена хотели выгнать пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Осенью 2023 года пособники президента США Джо Байдена готовили "переворот" в Белом доме для того, чтобы убрать с должности пресс-секретаря его администрации Карин Жан-Пьер, сообщает издание New York Post, ссылаясь на источники.
Так, газета пишет, что Жан-Пьер стала первым чернокожим пресс-секретарем Белого дома с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Кроме того, она обладает "раздражающей" привычкой в ответ на вопросы журналистов на брифингах зачитывать готовые ответы из блокнота.
По данным NYP, высокопоставленные помощники Байдена продумали план по замене Жан-Пьер, для чего они также подключили людей со стороны. По словам источника газеты Аниты Данн, жена личного адвоката Байдена Боба Бауэра, которую газета называет "фактическим руководителем" отдела по коммуникациям Белого дома, связалась с видными представителями демократов, чтобы те призвали Жан-Пьер "начать двигаться дальше".
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Тем не менее, как отмечают авторы статьи, к декабрю прошлого года Данн, вероятно, признала, что нынешний пресс-секретарь "надежно закрепилась" на своей должности, несмотря на свои проблемы в профессиональной пригодности.
"У Карин нет понимания проблем, и она читает записи слово в слово <…> Она не разбирается в проблемах и не занимается их изучением", — рассказал собеседник NYP, указав, что сама Жан-Пьер думает, что "проделывает потрясающую работу", что лишь усугубляет ситуацию.
По словам собеседников издания, раскрытие информации о потенциальном "перевороте", скорее всего, создаст неуютную ситуацию в американской администрации, но вряд ли приведет к уходу Жан-Пьер, которая хочет остаться, "несмотря ни на что".
При этом представитель Белого дома Эндрю Бейтс в комментарии изданию назвал ложной информацию о попытке уволить Жан-Пьер, добавив, что и Данн, и Зиентс "непоколебимо поддерживают ее".
 
СШАБелый домпереворот
 
 
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