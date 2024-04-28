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Россиян предупредили о воровстве аккаунтов в соцсетях через "техподдержку"

Россиян предупредили о воровстве аккаунтов в соцсетях через "техподдержку" - 28.04.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о воровстве аккаунтов в соцсетях через "техподдержку"

У преступников появилась новая схема: они получают доступ к аккаунтам под видом "техподдержки" Telegram. В чем ее суть, рассказал агентству “Прайм”... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T02:02+0300

2024-04-28T02:02+0300

2024-04-28T02:02+0300

эксперт

мошенники

соцсети

василий шутов

эксклюзив

мессенджер telegram

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. У преступников появилась новая схема: они получают доступ к аккаунтам под видом "техподдержки" Telegram. В чем ее суть, рассказал агентству “Прайм” преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.По его словам, схема проста: пользователю приходит сообщение от “сотрудника” мессенджера с сообщением о том, что получена заявка на удаление учётной записи. Чтобы избежать этого, предлагается перейти по сторонней ссылке, ввести номер телефона и код безопасности. Таким образом мошенники получают доступ к аккаунту, перепискам, каналам и чатам жертвы.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“С учётом того, что многие хранят важные и конфиденциальные данные (например, пин-коды карт и пароли от различных сервисов) в "Избранном", последствия могут быть самыми плачевными”, - указывает эксперт.Шутов обращает внимание на то, что в новой схеме, как и во многих других, преступники не используют сложных схем и не применяют "высокопрофессиональные" хакерские методы. Речь идет о социальной инженерии, манипуляции страхом потерять доступ к своему аккаунту.Специалист напоминает: ни у Telegram, ни у других мессенджеров нет сбора заявок на удаление. Сделать это может только сам пользователь в настройках программы. “Главная защита от мошенников - двухфакторная аутентификация. И конечно, критическое отношение к любым подозрительным сообщениям”, - заключил Шутов.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

эксперт, мошенники, соцсети, василий шутов, эксклюзив, мессенджер telegram