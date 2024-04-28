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Россиян предупредили о воровстве аккаунтов в соцсетях через "техподдержку"
Россиян предупредили о воровстве аккаунтов в соцсетях через "техподдержку" - 28.04.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о воровстве аккаунтов в соцсетях через "техподдержку"
У преступников появилась новая схема: они получают доступ к аккаунтам под видом "техподдержки" Telegram. В чем ее суть, рассказал агентству “Прайм”... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T02:02+0300
2024-04-28T02:02+0300
2024-04-28T02:02+0300
эксперт
мошенники
соцсети
василий шутов
эксклюзив
мессенджер telegram
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. У преступников появилась новая схема: они получают доступ к аккаунтам под видом "техподдержки" Telegram. В чем ее суть, рассказал агентству “Прайм” преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.По его словам, схема проста: пользователю приходит сообщение от “сотрудника” мессенджера с сообщением о том, что получена заявка на удаление учётной записи. Чтобы избежать этого, предлагается перейти по сторонней ссылке, ввести номер телефона и код безопасности. Таким образом мошенники получают доступ к аккаунту, перепискам, каналам и чатам жертвы.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“С учётом того, что многие хранят важные и конфиденциальные данные (например, пин-коды карт и пароли от различных сервисов) в "Избранном", последствия могут быть самыми плачевными”, - указывает эксперт.Шутов обращает внимание на то, что в новой схеме, как и во многих других, преступники не используют сложных схем и не применяют "высокопрофессиональные" хакерские методы. Речь идет о социальной инженерии, манипуляции страхом потерять доступ к своему аккаунту.Специалист напоминает: ни у Telegram, ни у других мессенджеров нет сбора заявок на удаление. Сделать это может только сам пользователь в настройках программы. “Главная защита от мошенников - двухфакторная аутентификация. И конечно, критическое отношение к любым подозрительным сообщениям”, - заключил Шутов.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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Ульяна Крайняя
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эксперт, мошенники, соцсети, василий шутов, эксклюзив, мессенджер telegram
Эксперт, мошенники, соцсети, Василий Шутов, Эксклюзив, мессенджер Telegram
Россиян предупредили о воровстве аккаунтов в соцсетях через "техподдержку"
Эксперт Шутов: мошенники получают доступ к аккаунтам через "техподдержку"
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. У преступников появилась новая схема: они получают доступ к аккаунтам под видом "техподдержки" Telegram. В чем ее суть, рассказал агентству “Прайм” преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.
По его словам, схема проста: пользователю приходит сообщение от “сотрудника” мессенджера с сообщением о том, что получена заявка на удаление учётной записи. Чтобы избежать этого, предлагается перейти по сторонней ссылке, ввести номер телефона и код безопасности. Таким образом мошенники получают доступ к аккаунту, перепискам, каналам и чатам жертвы.
“С учётом того, что многие хранят важные и конфиденциальные данные (например, пин-коды карт и пароли от различных сервисов) в "Избранном", последствия могут быть самыми плачевными”, - указывает эксперт.
Шутов обращает внимание на то, что в новой схеме, как и во многих других, преступники не используют сложных схем и не применяют "высокопрофессиональные" хакерские методы. Речь идет о социальной инженерии, манипуляции страхом потерять доступ к своему аккаунту.
Специалист напоминает: ни у Telegram, ни у других мессенджеров нет сбора заявок на удаление. Сделать это может только сам пользователь в настройках программы. “Главная защита от мошенников - двухфакторная аутентификация. И конечно, критическое отношение к любым подозрительным сообщениям”, - заключил Шутов.
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