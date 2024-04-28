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Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокусе" задержали его брата - 28.04.2024, ПРАЙМ
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Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокусе" задержали его брата
Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокусе" задержали его брата - 28.04.2024, ПРАЙМ
Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокусе" задержали его брата
Арестован брат 12-ого фигуранта дела о теракте в подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл" Джумохона Курбонова, рассказали агентству РИА Новости... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T05:43+0300
2024-04-28T05:43+0300
россия
теракт
крокус сити холл
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Арестован брат 12-ого фигуранта дела о теракте в подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл" Джумохона Курбонова, рассказали агентству РИА Новости сотрудники хостела, где проживали подозреваемые. Как отметил сотрудник гостиницы, задержанный Курбонов больше не появлялся в хостеле, а его брата арестовали вместе с ним.Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы в рамках дела о трагедии в "Крокусе" задержал 20-летнего уроженца Таджикистана Джумохона Курбонова до 22 мая. По предварительной информации, Курбонов обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов. До этого в Москве были арестованы 11 обвиняемых, им грозит пожизненное лишение свободы. Как отмечал президент России Владимир Путин, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
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россия, теракт, крокус сити холл
РОССИЯ, теракт, Крокус сити холл
05:43 28.04.2024
 
Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокусе" задержали его брата

Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокусе" Курбоновым задержан его брат

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Арестован брат 12-ого фигуранта дела о теракте в подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл" Джумохона Курбонова, рассказали агентству РИА Новости сотрудники хостела, где проживали подозреваемые.
Как отметил сотрудник гостиницы, задержанный Курбонов больше не появлялся в хостеле, а его брата арестовали вместе с ним.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы в рамках дела о трагедии в "Крокусе" задержал 20-летнего уроженца Таджикистана Джумохона Курбонова до 22 мая. По предварительной информации, Курбонов обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов. До этого в Москве были арестованы 11 обвиняемых, им грозит пожизненное лишение свободы.
Как отмечал президент России Владимир Путин, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
 
РОССИЯтерактКрокус сити холл
 
 
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