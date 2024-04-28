https://1prime.ru/20240428/tesla-847794135.html
Премьер КНР назвал Tesla успешным примером сотрудничества Китая и США
Премьер КНР назвал Tesla успешным примером сотрудничества Китая и США - 28.04.2024, ПРАЙМ
Премьер КНР назвал Tesla успешным примером сотрудничества Китая и США
Tesla стала успешным примером торгово-экономического сотрудничества Китая и США, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с гендиректором компании Илоном... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T15:51+0300
2024-04-28T15:51+0300
2024-04-28T15:51+0300
tesla
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84186/62/841866206_0:267:3167:2048_1920x0_80_0_0_57e367826daa5a0ae09ca8b063314b32.jpg
ПЕКИН, 28 апр – ПРАЙМ. Tesla стала успешным примером торгово-экономического сотрудничества Китая и США, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с гендиректором компании Илоном Маском в Пекине. "Развитие компании Tesla в Китае можно назвать успешным примером торгово-экономического сотрудничества КНР и США", — сказал Ли Цян, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Премьер отметил, что, как показывают факты, равноправное сотрудничество и взаимная выгода соответствуют коренным интересам двух стран. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщало, что Маск намерен встретиться с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в Китае и получить разрешение на передачу за границу данных, собираемых в Китае, с целью обучения алгоритмов автономного вождения. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
https://1prime.ru/20240424/tesla-847634234.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84186/62/841866206_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_dd989506ccd78a50ded12cb0c2f23fcf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tesla, китай, сша
Премьер КНР назвал Tesla успешным примером сотрудничества Китая и США
Премьер КНР назвал Tesla успешным примером торгового сотрудничества Китая и США
ПЕКИН, 28 апр – ПРАЙМ. Tesla стала успешным примером торгово-экономического сотрудничества Китая и США, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с гендиректором компании Илоном Маском в Пекине.
"Развитие компании Tesla в Китае можно назвать успешным примером торгово-экономического сотрудничества КНР и США", — сказал Ли Цян, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Премьер отметил, что, как показывают факты, равноправное сотрудничество и взаимная выгода соответствуют коренным интересам двух стран.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщало, что Маск намерен встретиться с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в Китае и получить разрешение на передачу за границу данных, собираемых в Китае, с целью обучения алгоритмов автономного вождения.
Акции Tesla на постторгах дорожают более чем на 13 процентов
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.