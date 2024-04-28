https://1prime.ru/20240428/tesla-847794135.html

Премьер КНР назвал Tesla успешным примером сотрудничества Китая и США

Премьер КНР назвал Tesla успешным примером сотрудничества Китая и США - 28.04.2024, ПРАЙМ

Премьер КНР назвал Tesla успешным примером сотрудничества Китая и США

Tesla стала успешным примером торгово-экономического сотрудничества Китая и США, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с гендиректором компании Илоном... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T15:51+0300

2024-04-28T15:51+0300

2024-04-28T15:51+0300

tesla

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ПЕКИН, 28 апр – ПРАЙМ. Tesla стала успешным примером торгово-экономического сотрудничества Китая и США, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с гендиректором компании Илоном Маском в Пекине. "Развитие компании Tesla в Китае можно назвать успешным примером торгово-экономического сотрудничества КНР и США", — сказал Ли Цян, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Премьер отметил, что, как показывают факты, равноправное сотрудничество и взаимная выгода соответствуют коренным интересам двух стран. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщало, что Маск намерен встретиться с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в Китае и получить разрешение на передачу за границу данных, собираемых в Китае, с целью обучения алгоритмов автономного вождения. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

https://1prime.ru/20240424/tesla-847634234.html

китай

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tesla, китай, сша