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Премьер КНР назвал Tesla успешным примером сотрудничества Китая и США - 28.04.2024, ПРАЙМ
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Премьер КНР назвал Tesla успешным примером сотрудничества Китая и США
Премьер КНР назвал Tesla успешным примером сотрудничества Китая и США - 28.04.2024, ПРАЙМ
Премьер КНР назвал Tesla успешным примером сотрудничества Китая и США
Tesla стала успешным примером торгово-экономического сотрудничества Китая и США, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с гендиректором компании Илоном... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T15:51+0300
2024-04-28T15:51+0300
tesla
китай
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ПЕКИН, 28 апр – ПРАЙМ. Tesla стала успешным примером торгово-экономического сотрудничества Китая и США, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с гендиректором компании Илоном Маском в Пекине. "Развитие компании Tesla в Китае можно назвать успешным примером торгово-экономического сотрудничества КНР и США", — сказал Ли Цян, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Премьер отметил, что, как показывают факты, равноправное сотрудничество и взаимная выгода соответствуют коренным интересам двух стран. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщало, что Маск намерен встретиться с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в Китае и получить разрешение на передачу за границу данных, собираемых в Китае, с целью обучения алгоритмов автономного вождения. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
https://1prime.ru/20240424/tesla-847634234.html
китай
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tesla, китай, сша
Tesla, КИТАЙ, США
15:51 28.04.2024
 
Премьер КНР назвал Tesla успешным примером сотрудничества Китая и США

Премьер КНР назвал Tesla успешным примером торгового сотрудничества Китая и США

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкTesla Model Y
Tesla Model Y - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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ПЕКИН, 28 апр – ПРАЙМ. Tesla стала успешным примером торгово-экономического сотрудничества Китая и США, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с гендиректором компании Илоном Маском в Пекине.
"Развитие компании Tesla в Китае можно назвать успешным примером торгово-экономического сотрудничества КНР и США", — сказал Ли Цян, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Премьер отметил, что, как показывают факты, равноправное сотрудничество и взаимная выгода соответствуют коренным интересам двух стран.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщало, что Маск намерен встретиться с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в Китае и получить разрешение на передачу за границу данных, собираемых в Китае, с целью обучения алгоритмов автономного вождения.
Tesla
Акции Tesla на постторгах дорожают более чем на 13 процентов
24 апреля, 07:49
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
 
TeslaКИТАЙСША
 
 
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