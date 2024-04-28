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Правительство установило квоты на вывоз минералтных удобрений
Правительство установило квоты на вывоз минералтных удобрений - 28.04.2024, ПРАЙМ
Правительство установило квоты на вывоз минералтных удобрений
Правительство РФ установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября, сообщается в Telegram-канале кабмина. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T10:28+0300
2024-04-28T10:28+0300
2024-04-28T10:28+0300
россия
правительство рф
удобрения
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября, сообщается в Telegram-канале кабмина. "По поручению президента принято решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Это позволит поддержать достаточные объемы удобрений на внутреннем рынке и обеспечить продовольственную безопасность страны. Общий объем экспортной квоты составит свыше 19,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,4 миллиона тонн, для сложных – около 7,3 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Распределить объемы квот между экспортерами поручено Минпромторгу. Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию. Аналогичные меры правительство приняло в ноябре 2023 года. В частности, на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года были продлены нетарифные ограничения на вывоз минеральных удобрений.
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россия, правительство рф, удобрения
РОССИЯ, Правительство РФ, удобрения
Правительство установило квоты на вывоз минералтных удобрений
Кабмин: квоты на вывоз минеральных удобрений установлены с 1 июня по 30 ноября
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"По поручению президента принято решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Это позволит поддержать достаточные объемы удобрений на внутреннем рынке и обеспечить продовольственную безопасность страны. Общий объем экспортной квоты составит свыше 19,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,4 миллиона тонн, для сложных – около 7,3 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
Распределить объемы квот между экспортерами поручено Минпромторгу.
Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.
Аналогичные меры правительство приняло в ноябре 2023 года. В частности, на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года были продлены нетарифные ограничения на вывоз минеральных удобрений.