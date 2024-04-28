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Правительство с 1 мая отменило экспортные пошлины на уголь

Правительство с 1 мая отменило экспортные пошлины на уголь - 28.04.2024, ПРАЙМ

Правительство с 1 мая отменило экспортные пошлины на уголь

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа, сообщается в Telegram-канале правительства. | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T15:16+0300

2024-04-28T15:16+0300

2024-04-28T15:16+0300

экономика

россия

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уголь

пошлины

экспортные пошлины

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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа, сообщается в Telegram-канале правительства. "Правительство приняло решение отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года. Это решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли", — говорится в материале. По данным сообщения, гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля действовали с 1 марта. Также в материале сообщается, что размер пошлины варьируется от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. "При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина нулевая", — заключили в сообщении.

https://1prime.ru/20240426/ugol-847735682.html

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россия, правительство, уголь, пошлины, экспортные пошлины