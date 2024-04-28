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Правительство с 1 мая отменило экспортные пошлины на уголь - 28.04.2024, ПРАЙМ
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Правительство с 1 мая отменило экспортные пошлины на уголь
Правительство с 1 мая отменило экспортные пошлины на уголь - 28.04.2024, ПРАЙМ
Правительство с 1 мая отменило экспортные пошлины на уголь
Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа, сообщается в Telegram-канале правительства. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T15:16+0300
2024-04-28T15:16+0300
экономика
россия
правительство
уголь
пошлины
экспортные пошлины
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа, сообщается в Telegram-канале правительства. "Правительство приняло решение отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года. Это решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли", — говорится в материале. По данным сообщения, гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля действовали с 1 марта. Также в материале сообщается, что размер пошлины варьируется от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. "При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина нулевая", — заключили в сообщении.
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россия, правительство, уголь, пошлины, экспортные пошлины
Экономика, РОССИЯ, правительство, уголь, пошлины, экспортные пошлины
15:16 28.04.2024
 
Правительство с 1 мая отменило экспортные пошлины на уголь

Правительство с 1 мая отменило экспортные пошлины на уголь

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДобыча угля в Красноярском крае
Добыча угля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа, сообщается в Telegram-канале правительства.
"Правительство приняло решение отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года. Это решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли", — говорится в материале.
По данным сообщения, гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля действовали с 1 марта. Также в материале сообщается, что размер пошлины варьируется от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты.
"При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина нулевая", — заключили в сообщении.
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