https://1prime.ru/20240428/ukraina-847791074.html
Россия продолжит открывать миру глаза на фейки Киева, заявили в МИД
Россия продолжит открывать миру глаза на фейки Киева, заявили в МИД - 28.04.2024, ПРАЙМ
Россия продолжит открывать миру глаза на фейки Киева, заявили в МИД
Украинские фейки, как, например, инсценировка в Буче, не останутся скрытыми, Россия продолжит открывать миру глаза на эту ложь, рассказала пресс-секретарь МИД... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T11:30+0300
2024-04-28T11:30+0300
2024-04-28T11:30+0300
россия
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Украинские фейки, как, например, инсценировка в Буче, не останутся скрытыми, Россия продолжит открывать миру глаза на эту ложь, рассказала пресс-секретарь МИД Мария Захарова. "Мы не собираемся мириться с подобными фейками и продолжим открывать мировому сообществу глаза на происходящее, рассказывать о попытках манипулировать массовым сознанием", - заявила Захарова, ее слова приводятся на официальном сайте российского дипведомства в ответ на просьбу прокомментировать заявления Киева в ООН о своей "версии" событий в Буче. Дипломат также отметила, что в Кремле неоднократно говорили, что события в Буче являются циничной инсценировкой. При этом, по словам Захаровой, разосланное украинском постпредством письмо не содержит доказательств, а только голословные обвинения и ссылки на "однозначные выводы".В этой связи дипломат добавила, что "фантасмагории" о количестве жертв происшествия вызывают больше всего вопросов, потому что, согласно письму, в Буче якобы было задокументировано более девяти тысяч военных преступлений, ставших причиной гибели 1800 человек. По ее словам, нереалистичность этих заявлений демонстрируют сами украинские источники."Но самое главное – до сих пор так и не проведено полноформатное расследование этой трагедии. Не получены ответы на конкретные вопросы: фамилии и имена убитых, места их проживания и прописки, время, место и причина смерти, результаты патологоанатомической экспертизы с указанием характера ранений, повлекших смерть. Это значит одно: киевский режим боится расследования, потому что в его ходе рискуют выйти на самих себя", - заключила Захарова.Ранее в Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года. Выезды из города в северном направлении же не были заблокированы.При этом уточняется, что южные окраины, в том числе жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ, а прислушаться к аргументации Москвы.
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россия, украина, мария захарова
РОССИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Украинские фейки, как, например, инсценировка в Буче, не останутся скрытыми, Россия продолжит открывать миру глаза на эту ложь, рассказала пресс-секретарь МИД Мария Захарова.
"Мы не собираемся мириться с подобными фейками и продолжим открывать мировому сообществу глаза на происходящее, рассказывать о попытках манипулировать массовым сознанием", - заявила Захарова, ее слова приводятся на официальном сайте российского дипведомства в ответ на просьбу прокомментировать заявления Киева в ООН о своей "версии" событий в Буче.
Дипломат также отметила, что в Кремле неоднократно говорили, что события в Буче являются циничной инсценировкой. При этом, по словам Захаровой, разосланное украинском постпредством письмо не содержит доказательств, а только голословные обвинения и ссылки на "однозначные выводы".
В этой связи дипломат добавила, что "фантасмагории" о количестве жертв происшествия вызывают больше всего вопросов, потому что, согласно письму, в Буче якобы было задокументировано более девяти тысяч военных преступлений, ставших причиной гибели 1800 человек. По ее словам, нереалистичность этих заявлений демонстрируют сами украинские источники.
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"Но самое главное – до сих пор так и не проведено полноформатное расследование этой трагедии. Не получены ответы на конкретные вопросы: фамилии и имена убитых, места их проживания и прописки, время, место и причина смерти, результаты патологоанатомической экспертизы с указанием характера ранений, повлекших смерть. Это значит одно: киевский режим боится расследования, потому что в его ходе рискуют выйти на самих себя", - заключила Захарова.
Ранее в Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года. Выезды из города в северном направлении же не были заблокированы.
При этом уточняется, что южные окраины, в том числе жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ, а прислушаться к аргументации Москвы.