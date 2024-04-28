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Россия продолжит открывать миру глаза на фейки Киева, заявили в МИД - 28.04.2024, ПРАЙМ
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Россия продолжит открывать миру глаза на фейки Киева, заявили в МИД
Россия продолжит открывать миру глаза на фейки Киева, заявили в МИД - 28.04.2024, ПРАЙМ
Россия продолжит открывать миру глаза на фейки Киева, заявили в МИД
Украинские фейки, как, например, инсценировка в Буче, не останутся скрытыми, Россия продолжит открывать миру глаза на эту ложь, рассказала пресс-секретарь МИД... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T11:30+0300
2024-04-28T11:30+0300
россия
украина
мария захарова
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Украинские фейки, как, например, инсценировка в Буче, не останутся скрытыми, Россия продолжит открывать миру глаза на эту ложь, рассказала пресс-секретарь МИД Мария Захарова. "Мы не собираемся мириться с подобными фейками и продолжим открывать мировому сообществу глаза на происходящее, рассказывать о попытках манипулировать массовым сознанием", - заявила Захарова, ее слова приводятся на официальном сайте российского дипведомства в ответ на просьбу прокомментировать заявления Киева в ООН о своей "версии" событий в Буче. Дипломат также отметила, что в Кремле неоднократно говорили, что события в Буче являются циничной инсценировкой. При этом, по словам Захаровой, разосланное украинском постпредством письмо не содержит доказательств, а только голословные обвинения и ссылки на "однозначные выводы".В этой связи дипломат добавила, что "фантасмагории" о количестве жертв происшествия вызывают больше всего вопросов, потому что, согласно письму, в Буче якобы было задокументировано более девяти тысяч военных преступлений, ставших причиной гибели 1800 человек. По ее словам, нереалистичность этих заявлений демонстрируют сами украинские источники."Но самое главное – до сих пор так и не проведено полноформатное расследование этой трагедии. Не получены ответы на конкретные вопросы: фамилии и имена убитых, места их проживания и прописки, время, место и причина смерти, результаты патологоанатомической экспертизы с указанием характера ранений, повлекших смерть. Это значит одно: киевский режим боится расследования, потому что в его ходе рискуют выйти на самих себя", - заключила Захарова.Ранее в Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года. Выезды из города в северном направлении же не были заблокированы.При этом уточняется, что южные окраины, в том числе жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ, а прислушаться к аргументации Москвы.
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россия, украина, мария захарова
РОССИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова
11:30 28.04.2024
 
Россия продолжит открывать миру глаза на фейки Киева, заявили в МИД

МИД: Россия продолжит открывать глаза миру на фейки Киева, в том числе на Бучу

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД
МИД - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Украинские фейки, как, например, инсценировка в Буче, не останутся скрытыми, Россия продолжит открывать миру глаза на эту ложь, рассказала пресс-секретарь МИД Мария Захарова.
"Мы не собираемся мириться с подобными фейками и продолжим открывать мировому сообществу глаза на происходящее, рассказывать о попытках манипулировать массовым сознанием", - заявила Захарова, ее слова приводятся на официальном сайте российского дипведомства в ответ на просьбу прокомментировать заявления Киева в ООН о своей "версии" событий в Буче.
Дипломат также отметила, что в Кремле неоднократно говорили, что события в Буче являются циничной инсценировкой. При этом, по словам Захаровой, разосланное украинском постпредством письмо не содержит доказательств, а только голословные обвинения и ссылки на "однозначные выводы".
В этой связи дипломат добавила, что "фантасмагории" о количестве жертв происшествия вызывают больше всего вопросов, потому что, согласно письму, в Буче якобы было задокументировано более девяти тысяч военных преступлений, ставших причиной гибели 1800 человек. По ее словам, нереалистичность этих заявлений демонстрируют сами украинские источники.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
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"Но самое главное – до сих пор так и не проведено полноформатное расследование этой трагедии. Не получены ответы на конкретные вопросы: фамилии и имена убитых, места их проживания и прописки, время, место и причина смерти, результаты патологоанатомической экспертизы с указанием характера ранений, повлекших смерть. Это значит одно: киевский режим боится расследования, потому что в его ходе рискуют выйти на самих себя", - заключила Захарова.
Ранее в Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года. Выезды из города в северном направлении же не были заблокированы.
При этом уточняется, что южные окраины, в том числе жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ, а прислушаться к аргументации Москвы.
 
РОССИЯУКРАИНАМария Захарова
 
 
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