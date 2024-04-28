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В Польше заявили, что зенитный зонтик над Украиной становится "дырявым"
В Польше заявили, что зенитный зонтик над Украиной становится "дырявым" - 28.04.2024, ПРАЙМ
В Польше заявили, что зенитный зонтик над Украиной становится "дырявым"
"Зенитный зонтик над Украиной" становится "все более дырявым", заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T23:03+0300
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "Зенитный зонтик над Украиной" становится "все более дырявым", заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак. "Проблема с отсутствием у украинцев ракет для систем ПВО заключается в том, что зенитный зонтик над Украиной, становится все более дырявым. В результате украинская противовоздушная оборона не в состоянии сбивать все вражеские ракеты, самолеты и все вражеские беспилотники", — заявил Вальдемар Скшипчак в интервью порталу Delfi. Ранее газета Financial Times заявила, что страны-союзники по ЕС и НАТО активно призывают Грецию и Испанию передать Украине системы противовоздушной обороны. Лидерам этих двух стран, у которых есть системы Patriot и другие, например, С-300, было указано, что их потребности "не столь велики, как у Украины". В этом месяце Киев обратился с просьбой предоставить семь дополнительных систем Patriot. На данный момент только Германия объявила о поставке одной системы.Российская сторона убеждена, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и являются рискованным шагом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут рассматриваться Россией как законная цель. По его словам, США и НАТО прямо вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.В Кремле отмечали, что увеличение поставок оружия на Украину со стороны западных стран не способствует мирным переговорам и может иметь негативные последствия.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ПВО, СВО
В Польше заявили, что зенитный зонтик над Украиной становится "дырявым"
Скшипчак: зенитный зонтик над Украиной становится "все более дырявым"
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "Зенитный зонтик над Украиной" становится "все более дырявым", заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак.
"Проблема с отсутствием у украинцев ракет для систем ПВО заключается в том, что зенитный зонтик над Украиной, становится все более дырявым. В результате украинская противовоздушная оборона не в состоянии сбивать все вражеские ракеты, самолеты и все вражеские беспилотники", — заявил Вальдемар Скшипчак в интервью порталу Delfi.
Ранее газета Financial Times
заявила, что страны-союзники по ЕС и НАТО активно призывают Грецию и Испанию передать Украине системы противовоздушной обороны. Лидерам этих двух стран, у которых есть системы Patriot и другие, например, С-300, было указано, что их потребности "не столь велики, как у Украины".
В этом месяце Киев обратился с просьбой предоставить семь дополнительных систем Patriot. На данный момент только Германия объявила о поставке одной системы.
Российская сторона убеждена, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и являются рискованным шагом.
Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут рассматриваться Россией как законная цель. По его словам, США и НАТО прямо вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
В Кремле отмечали, что увеличение поставок оружия на Украину со стороны западных стран не способствует мирным переговорам и может иметь негативные последствия.