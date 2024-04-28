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В Польше заявили, что зенитный зонтик над Украиной становится "дырявым" - 28.04.2024, ПРАЙМ
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В Польше заявили, что зенитный зонтик над Украиной становится "дырявым"
В Польше заявили, что зенитный зонтик над Украиной становится "дырявым" - 28.04.2024, ПРАЙМ
В Польше заявили, что зенитный зонтик над Украиной становится "дырявым"
"Зенитный зонтик над Украиной" становится "все более дырявым", заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T23:03+0300
2024-04-28T23:03+0300
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "Зенитный зонтик над Украиной" становится "все более дырявым", заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак. "Проблема с отсутствием у украинцев ракет для систем ПВО заключается в том, что зенитный зонтик над Украиной, становится все более дырявым. В результате украинская противовоздушная оборона не в состоянии сбивать все вражеские ракеты, самолеты и все вражеские беспилотники", — заявил Вальдемар Скшипчак в интервью порталу Delfi. Ранее газета Financial Times заявила, что страны-союзники по ЕС и НАТО активно призывают Грецию и Испанию передать Украине системы противовоздушной обороны. Лидерам этих двух стран, у которых есть системы Patriot и другие, например, С-300, было указано, что их потребности "не столь велики, как у Украины". В этом месяце Киев обратился с просьбой предоставить семь дополнительных систем Patriot. На данный момент только Германия объявила о поставке одной системы.Российская сторона убеждена, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и являются рискованным шагом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут рассматриваться Россией как законная цель. По его словам, США и НАТО прямо вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.В Кремле отмечали, что увеличение поставок оружия на Украину со стороны западных стран не способствует мирным переговорам и может иметь негативные последствия.
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украина, пво, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ПВО, СВО
23:03 28.04.2024
 
В Польше заявили, что зенитный зонтик над Украиной становится "дырявым"

Скшипчак: зенитный зонтик над Украиной становится "все более дырявым"

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк#Зенитные ракетные комплексы "Бук"
#Зенитные ракетные комплексы Бук - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "Зенитный зонтик над Украиной" становится "все более дырявым", заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак.
"Проблема с отсутствием у украинцев ракет для систем ПВО заключается в том, что зенитный зонтик над Украиной, становится все более дырявым. В результате украинская противовоздушная оборона не в состоянии сбивать все вражеские ракеты, самолеты и все вражеские беспилотники", — заявил Вальдемар Скшипчак в интервью порталу Delfi.
Ранее газета Financial Times заявила, что страны-союзники по ЕС и НАТО активно призывают Грецию и Испанию передать Украине системы противовоздушной обороны. Лидерам этих двух стран, у которых есть системы Patriot и другие, например, С-300, было указано, что их потребности "не столь велики, как у Украины".
В этом месяце Киев обратился с просьбой предоставить семь дополнительных систем Patriot. На данный момент только Германия объявила о поставке одной системы.
Российская сторона убеждена, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и являются рискованным шагом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима
Вчера, 13:53
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут рассматриваться Россией как законная цель. По его словам, США и НАТО прямо вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
В Кремле отмечали, что увеличение поставок оружия на Украину со стороны западных стран не способствует мирным переговорам и может иметь негативные последствия.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАПВОСВО
 
 
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