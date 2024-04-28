https://1prime.ru/20240428/velikobritaniya-847796840.html

FT узнала о подготовке "госпереворота" в Лондоне

FT узнала о подготовке "госпереворота" в Лондоне - 28.04.2024, ПРАЙМ

FT узнала о подготовке "госпереворота" в Лондоне

Некоторые представители Консервативной партии Великобритании могут попытаться сместить премьера-министра страны Риши Сунака после местных выборов 2 мая,... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T21:46+0300

2024-04-28T21:46+0300

2024-04-28T21:46+0300

политика

великобритания

риши сунак

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госпереворот

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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Некоторые представители Консервативной партии Великобритании могут попытаться сместить премьера-министра страны Риши Сунака после местных выборов 2 мая, сообщает газета Financial Times. Как отмечает издание, депутаты попытаются инициировать процедуру вотума недоверия действующему премьер-министру Сунаку. "Был разработан план по дестабилизации или смещению Сунака, как только будут объявлены результаты местных выборов в Англии и Уэльсе", — говорится в сообщении газеты со ссылкой на источники из Консервативной партии Великобритании. Уточняется, что среди тех консерваторов, которые хотят свержения Сунака, есть "ярые сторонники" экс-премьеров Бориса Джонсона и Лиз Трасс. "Опросы общественного мнения и исследования в фокус-группах показывают, что ничто из того, что делает Риши, не имеет значения... Людям он просто не нравится", — сказал изданию источник.По данным Bloomberg, обсуждение возможной замены Риши Сунака идет в парламенте несколько месяцев, которое было вызвано рядом ошибок, раскрывших "неспособность Сунака принимать быстрые политические решения".Риши Сунак возглавил правительство Великобритании в октябре 2022 года. Ранее он занимал пост канцлера казначейства при правительстве Бориса Джонсона.

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великобритания, риши сунак, переворот, госпереворот