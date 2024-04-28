https://1prime.ru/20240428/volodin-847792954.html

Володин рассказал, как США жертвуют другими странами

Володин рассказал, как США жертвуют другими странами - 28.04.2024, ПРАЙМ

Володин рассказал, как США жертвуют другими странами

США без разбора жертвуют другими странами в целях сохранить однополярный мир, рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T14:20+0300

2024-04-28T14:20+0300

2024-04-28T14:20+0300

россия

сша

европа

однополярный миропорядок

https://cdnn.1prime.ru/img/84205/60/842056097_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7529d83ea092f5d212e5b3603bcf74e.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - ПРАЙМ. США без разбора жертвуют другими странами в целях сохранить однополярный мир, рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. "Штаты думают о себе и не думают ни о каких других странах. И желая сохранить однополярный мир, они вгоняют в нищету и проблемы другие государства", - отметил Володин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Как указал депутат, именно по этой причине Россия всегда была привержена стратегии построения справедливого миропорядке и многополярности. По его словам, Штаты пытаются выжить посредством закидывания "в топку европейских стран".Ранее парламентарий заявил, что ПАСЕ формирует выгодную США повестку и не только в отношении России, они пытаются дискредитировать Белоруссию, Турцию, Азербайджан.

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, европа, однополярный миропорядок