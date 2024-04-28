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Володин рассказал, как США жертвуют другими странами - 28.04.2024, ПРАЙМ
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Володин рассказал, как США жертвуют другими странами
Володин рассказал, как США жертвуют другими странами - 28.04.2024, ПРАЙМ
Володин рассказал, как США жертвуют другими странами
США без разбора жертвуют другими странами в целях сохранить однополярный мир, рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T14:20+0300
2024-04-28T14:20+0300
россия
сша
европа
однополярный миропорядок
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - ПРАЙМ. США без разбора жертвуют другими странами в целях сохранить однополярный мир, рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. "Штаты думают о себе и не думают ни о каких других странах. И желая сохранить однополярный мир, они вгоняют в нищету и проблемы другие государства", - отметил Володин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Как указал депутат, именно по этой причине Россия всегда была привержена стратегии построения справедливого миропорядке и многополярности. По его словам, Штаты пытаются выжить посредством закидывания "в топку европейских стран".Ранее парламентарий заявил, что ПАСЕ формирует выгодную США повестку и не только в отношении России, они пытаются дискредитировать Белоруссию, Турцию, Азербайджан.
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россия, сша, европа, однополярный миропорядок
РОССИЯ, США, ЕВРОПА, однополярный миропорядок
14:20 28.04.2024
 
Володин рассказал, как США жертвуют другими странами

Володин: США думают только о себе и, желая сохранить однополярный мир, жертвуют другими

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - ПРАЙМ. США без разбора жертвуют другими странами в целях сохранить однополярный мир, рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
"Штаты думают о себе и не думают ни о каких других странах. И желая сохранить однополярный мир, они вгоняют в нищету и проблемы другие государства", - отметил Володин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Как указал депутат, именно по этой причине Россия всегда была привержена стратегии построения справедливого миропорядке и многополярности. По его словам, Штаты пытаются выжить посредством закидывания "в топку европейских стран".
Ранее парламентарий заявил, что ПАСЕ формирует выгодную США повестку и не только в отношении России, они пытаются дискредитировать Белоруссию, Турцию, Азербайджан.
 
РОССИЯСШАЕВРОПАоднополярный миропорядок
 
 
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