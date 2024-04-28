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Украинцам приготовиться. В США забеспокоились из-за захвата РФ техники НАТО

Украинцам приготовиться. В США забеспокоились из-за захвата РФ техники НАТО - 28.04.2024, ПРАЙМ

Украинцам приготовиться. В США забеспокоились из-за захвата РФ техники НАТО

С помощью трофейных образцов натовской техники, добытых на Украине, Россия сможет производить новое вооружение против западных бронемашин, сообщает издание... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T12:10+0300

2024-04-28T12:10+0300

2024-04-28T12:11+0300

вооружения

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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. С помощью трофейных образцов натовской техники, добытых на Украине, Россия сможет производить новое вооружение против западных бронемашин, сообщает издание Defense TV."Изучение таких бронемашин НАТО, как Marder 1 A3, Bradley M2A2 и CV 9040, позволит российским инженерам ознакомиться с передовыми западными военными технологиями и принципами проектирования. Эти знания могут существенно повлиять на российскую военную стратегию и разработку", — следует из материала газеты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, в публикации уточняется, что броня, датчики и электронные системы этих машин могут привести к разработке контрмер, которые значительно повысят живучесть российской бронетехники против аналогичных угроз.Автор статьи также отметил, что помимо производства нового вооружения образцы НАТО помогут российским инженерам модернизировать уже имеющуюся технику, существенно повысив ее мощность.Ранее 24 апреля в Минобороны России рассказали, что выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации, откроется на Поклонной горе в Москве 1 мая и продлится один месяц. Там представят более 30 образцов боевой техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.

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россия, украина, запад, нато, вооружение