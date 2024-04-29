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Российские бойцы эвакуировали первый Abrams с линии фронта - 29.04.2024, ПРАЙМ
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Российские бойцы эвакуировали первый Abrams с линии фронта
Российские бойцы эвакуировали первый Abrams с линии фронта - 29.04.2024, ПРАЙМ
Российские бойцы эвакуировали первый Abrams с линии фронта
Российские бойцы из группировки войск "Центр" эвакуировали с поля боя на авдеевском участке в Донбассе первый американский танк М1 Abrams, рассказал начальник... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T06:25+0300
2024-04-29T06:45+0300
вооружения
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ЛУГАНСК, 29 апр – ПРАЙМ. Российские бойцы из группировки войск "Центр" эвакуировали с поля боя на авдеевском участке в Донбассе первый американский танк М1 Abrams, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. "Сейчас бойцы группировки "Центр" успешно эвакуировали танк с фронта. В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе", - отметил он.Ранее индийское издание Hindustan Times собщало, что российские дроны вынуждают украинскую армию отводить Abrams с поле боя. Отмечалось, что это стало "настоящим позором" для американских бронемашин.
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украина, россия, abrams
Вооружения, УКРАИНА, РОССИЯ, Abrams
06:25 29.04.2024 (обновлено: 06:45 29.04.2024)
 
Российские бойцы эвакуировали первый Abrams с линии фронта

Бойцы группировки "Центр" эвакуировали первый танк Abrams с линии фронта

© Фото : Public Domain/Spc. Christian CarrilloТанк M1A1 Abrams
Танк M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© Фото : Public Domain/Spc. Christian Carrillo
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ЛУГАНСК, 29 апр – ПРАЙМ. Российские бойцы из группировки войск "Центр" эвакуировали с поля боя на авдеевском участке в Донбассе первый американский танк М1 Abrams, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"Сейчас бойцы группировки "Центр" успешно эвакуировали танк с фронта. В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе", - отметил он.
Ранее индийское издание Hindustan Times собщало, что российские дроны вынуждают украинскую армию отводить Abrams с поле боя. Отмечалось, что это стало "настоящим позором" для американских бронемашин.
 
ВооруженияУКРАИНАРОССИЯAbrams
 
 
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