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Российские бойцы эвакуировали первый Abrams с линии фронта

Российские бойцы эвакуировали первый Abrams с линии фронта - 29.04.2024, ПРАЙМ

Российские бойцы эвакуировали первый Abrams с линии фронта

Российские бойцы из группировки войск "Центр" эвакуировали с поля боя на авдеевском участке в Донбассе первый американский танк М1 Abrams, рассказал начальник... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T06:25+0300

2024-04-29T06:25+0300

2024-04-29T06:45+0300

вооружения

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ЛУГАНСК, 29 апр – ПРАЙМ. Российские бойцы из группировки войск "Центр" эвакуировали с поля боя на авдеевском участке в Донбассе первый американский танк М1 Abrams, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. "Сейчас бойцы группировки "Центр" успешно эвакуировали танк с фронта. В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе", - отметил он.Ранее индийское издание Hindustan Times собщало, что российские дроны вынуждают украинскую армию отводить Abrams с поле боя. Отмечалось, что это стало "настоящим позором" для американских бронемашин.

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украина, россия, abrams