https://1prime.ru/20240429/abrams-847800043.html
"Мгновение ока". В сети возмутились решением Украины после ударов России
"Мгновение ока". В сети возмутились решением Украины после ударов России - 29.04.2024, ПРАЙМ
"Мгновение ока". В сети возмутились решением Украины после ударов России
Читатели издания Daily Mail завели активную дискуссию насчет решения Украины убрать с передовой танки Abrams из-за ударов России. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T10:12+0300
2024-04-29T10:12+0300
2024-04-29T10:12+0300
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Читатели издания Daily Mail завели активную дискуссию насчет решения Украины убрать с передовой танки Abrams из-за ударов России.Так, один из читателей отметил, что конфликт закончится в пользу России. По его мнению, продолжение эскалации может устраивать лшь США, Киеву же это не принесет никакой пользы. "Они могут припарковать их рядом с танками Challenger", — продолжил дискуссию другой из комментаторов."А что будет, когда появятся "меняющие правила игры" истребители F16, которые собьют в мгновение ока!" — подчеркнул третий.Один из пользователей поделился мнением, что США готовы сажатсья до последнего украинца, ведь "чем дольше длится война, тем выше прибыль"."Наступает новая эра в военном деле, армии всего мира наблюдают за происходящим, жаль, что НАТО использует Украину в качестве полигона для испытаний своего оружия!" — резюмировали комментаторы.Ранее агентство Associated Press, ссылаясь на источники в Пентагоне, писало, что Украина отвела из зоны боевых действий американские танки Abrams M1A1, так как российские дроны сделали их слишком уязвимыми для применения.
https://1prime.ru/20240429/abrams--847798472.html
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украина, россия, сша, abrams
УКРАИНА, РОССИЯ, США, Abrams
"Мгновение ока". В сети возмутились решением Украины после ударов России
Читатели Daily Mail активно обсуждают решение Киева убрать с передовой Abrams
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ.
Читатели издания Daily Mail
завели активную дискуссию насчет решения Украины убрать с передовой танки Abrams из-за ударов России.
Так, один из читателей отметил, что конфликт закончится в пользу России. По его мнению, продолжение эскалации может устраивать лшь США, Киеву же это не принесет никакой пользы.
"Они могут припарковать их рядом с танками Challenger", — продолжил дискуссию другой из комментаторов.
Российские бойцы эвакуировали первый Abrams с линии фронта
"А что будет, когда появятся "меняющие правила игры" истребители F16, которые собьют в мгновение ока!" — подчеркнул третий.
Один из пользователей поделился мнением, что США готовы сажатсья до последнего украинца, ведь "чем дольше длится война, тем выше прибыль".
"Наступает новая эра в военном деле, армии всего мира наблюдают за происходящим, жаль, что НАТО использует Украину в качестве полигона для испытаний своего оружия!" — резюмировали комментаторы.
Ранее агентство Associated Press, ссылаясь на источники в Пентагоне, писало, что Украина отвела из зоны боевых действий американские танки Abrams M1A1, так как российские дроны сделали их слишком уязвимыми для применения.