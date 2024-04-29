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"Мгновение ока". В сети возмутились решением Украины после ударов России - 29.04.2024, ПРАЙМ
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"Мгновение ока". В сети возмутились решением Украины после ударов России
"Мгновение ока". В сети возмутились решением Украины после ударов России - 29.04.2024, ПРАЙМ
"Мгновение ока". В сети возмутились решением Украины после ударов России
Читатели издания Daily Mail завели активную дискуссию насчет решения Украины убрать с передовой танки Abrams из-за ударов России. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T10:12+0300
2024-04-29T10:12+0300
украина
россия
сша
abrams
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Читатели издания Daily Mail завели активную дискуссию насчет решения Украины убрать с передовой танки Abrams из-за ударов России.Так, один из читателей отметил, что конфликт закончится в пользу России. По его мнению, продолжение эскалации может устраивать лшь США, Киеву же это не принесет никакой пользы. "Они могут припарковать их рядом с танками Challenger", — продолжил дискуссию другой из комментаторов."А что будет, когда появятся "меняющие правила игры" истребители F16, которые собьют в мгновение ока!" — подчеркнул третий.Один из пользователей поделился мнением, что США готовы сажатсья до последнего украинца, ведь "чем дольше длится война, тем выше прибыль"."Наступает новая эра в военном деле, армии всего мира наблюдают за происходящим, жаль, что НАТО использует Украину в качестве полигона для испытаний своего оружия!" — резюмировали комментаторы.Ранее агентство Associated Press, ссылаясь на источники в Пентагоне, писало, что Украина отвела из зоны боевых действий американские танки Abrams M1A1, так как российские дроны сделали их слишком уязвимыми для применения.
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украина, россия, сша, abrams
УКРАИНА, РОССИЯ, США, Abrams
10:12 29.04.2024
 
"Мгновение ока". В сети возмутились решением Украины после ударов России

Читатели Daily Mail активно обсуждают решение Киева убрать с передовой Abrams

© Фото : Public Domain/Spc. Christian CarrilloТанки M1A1 Abrams
Танки M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© Фото : Public Domain/Spc. Christian Carrillo
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Читатели издания Daily Mail завели активную дискуссию насчет решения Украины убрать с передовой танки Abrams из-за ударов России.
Так, один из читателей отметил, что конфликт закончится в пользу России. По его мнению, продолжение эскалации может устраивать лшь США, Киеву же это не принесет никакой пользы.
"Они могут припарковать их рядом с танками Challenger", — продолжил дискуссию другой из комментаторов.
Танк M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
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06:25
"А что будет, когда появятся "меняющие правила игры" истребители F16, которые собьют в мгновение ока!" — подчеркнул третий.

Один из пользователей поделился мнением, что США готовы сажатсья до последнего украинца, ведь "чем дольше длится война, тем выше прибыль".

"Наступает новая эра в военном деле, армии всего мира наблюдают за происходящим, жаль, что НАТО использует Украину в качестве полигона для испытаний своего оружия!" — резюмировали комментаторы.

Ранее агентство Associated Press, ссылаясь на источники в Пентагоне, писало, что Украина отвела из зоны боевых действий американские танки Abrams M1A1, так как российские дроны сделали их слишком уязвимыми для применения.
 
УКРАИНАРОССИЯСШАAbrams
 
 
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