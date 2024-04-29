Решение России по активам обескуражило США, пишут СМИ
Sohu: Россия ответила США на конфискацию активов
© Unsplash/Osman RanaФлаг США
© Unsplash/Osman Rana
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Россия ответила западным странам на изъятие ее заблокированных активов, сообщает китайское издание Sohu.
"Россия наконец-то сделала ход — теперь США попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению. <...> Заметив, что американский банк JPMorgan Chase собирается покинуть Россюи, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране, включая движимое и недвижимое имущество, а также акции российской "дочки" этого конгломерата", — сообщается в материале газеты.
"Россия наконец-то сделала ход — теперь США попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению. <...> Заметив, что американский банк JPMorgan Chase собирается покинуть Россюи, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране, включая движимое и недвижимое имущество, а также акции российской "дочки" этого конгломерата", — сообщается в материале газеты.
Кроме того, сообщается что это стало ответом на политику США по замораживанию российских активов. Как отмечает
"Вашингтон просчитался — Москва не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему, а не по-плохому", — пишет Sohu.
24 апреля арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску ВТБ к структурам крупнейшего инвестиционного банка мира JPMorgan Chase на 439,5 миллионов долларов.
"Вашингтон просчитался — Москва не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему, а не по-плохому", — пишет Sohu.
24 апреля арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску ВТБ к структурам крупнейшего инвестиционного банка мира JPMorgan Chase на 439,5 миллионов долларов.