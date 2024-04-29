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Решение России по активам обескуражило США, пишут СМИ - 29.04.2024, ПРАЙМ
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Решение России по активам обескуражило США, пишут СМИ
Решение России по активам обескуражило США, пишут СМИ - 29.04.2024, ПРАЙМ
Решение России по активам обескуражило США, пишут СМИ
Россия ответила западным странам на изъятие ее заблокированных активов, сообщает китайское издание Sohu."Россия наконец-то сделала ход — теперь США попадут в... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T13:31+0300
2024-04-29T13:32+0300
россия
сша
замороженные российские активы
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Россия ответила западным странам на изъятие ее заблокированных активов, сообщает китайское издание Sohu."Россия наконец-то сделала ход — теперь США попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению. &lt;...&gt; Заметив, что американский банк JPMorgan Chase собирается покинуть Россюи, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране, включая движимое и недвижимое имущество, а также акции российской "дочки" этого конгломерата", — сообщается в материале газеты.Кроме того, сообщается что это стало ответом на политику США по замораживанию российских активов. Как отмечает "Вашингтон просчитался — Москва не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему, а не по-плохому", — пишет Sohu.24 апреля арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску ВТБ к структурам крупнейшего инвестиционного банка мира JPMorgan Chase на 439,5 миллионов долларов.
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россия, сша, замороженные российские активы
РОССИЯ, США, замороженные российские активы
13:31 29.04.2024 (обновлено: 13:32 29.04.2024)
 
Решение России по активам обескуражило США, пишут СМИ

Sohu: Россия ответила США на конфискацию активов

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Россия ответила западным странам на изъятие ее заблокированных активов, сообщает китайское издание Sohu.

"Россия наконец-то сделала ход — теперь США попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению. <...> Заметив, что американский банк JPMorgan Chase собирается покинуть Россюи, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране, включая движимое и недвижимое имущество, а также акции российской "дочки" этого конгломерата", — сообщается в материале газеты.
Кроме того, сообщается что это стало ответом на политику США по замораживанию российских активов. Как отмечает

"Вашингтон просчитался — Москва не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему, а не по-плохому", — пишет Sohu.

24 апреля арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску ВТБ к структурам крупнейшего инвестиционного банка мира JPMorgan Chase на 439,5 миллионов долларов.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
От угроз к делу: США придумали, как украсть российские активы
24 апреля, 04:04
 
РОССИЯСШАзамороженные российские активы
 
 
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