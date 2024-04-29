https://1prime.ru/20240429/aktivy-847801375.html

Решение России по активам обескуражило США, пишут СМИ

Решение России по активам обескуражило США, пишут СМИ - 29.04.2024, ПРАЙМ

Решение России по активам обескуражило США, пишут СМИ

Россия ответила западным странам на изъятие ее заблокированных активов, сообщает китайское издание Sohu."Россия наконец-то сделала ход — теперь США попадут в... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T13:31+0300

2024-04-29T13:31+0300

2024-04-29T13:32+0300

россия

сша

замороженные российские активы

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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Россия ответила западным странам на изъятие ее заблокированных активов, сообщает китайское издание Sohu."Россия наконец-то сделала ход — теперь США попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению. <...> Заметив, что американский банк JPMorgan Chase собирается покинуть Россюи, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране, включая движимое и недвижимое имущество, а также акции российской "дочки" этого конгломерата", — сообщается в материале газеты.Кроме того, сообщается что это стало ответом на политику США по замораживанию российских активов. Как отмечает "Вашингтон просчитался — Москва не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему, а не по-плохому", — пишет Sohu.24 апреля арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску ВТБ к структурам крупнейшего инвестиционного банка мира JPMorgan Chase на 439,5 миллионов долларов.

https://1prime.ru/20240424/dengi-847625677.html

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россия, сша, замороженные российские активы