https://1prime.ru/20240429/ariston-847801637.html

Посол России в Италии исчерпывающе объяснил решение по "дочке" Ariston

Посол России в Италии исчерпывающе объяснил решение по "дочке" Ariston - 29.04.2024, ПРАЙМ

Посол России в Италии исчерпывающе объяснил решение по "дочке" Ariston

Посол России в Риме Алексей Парамонов исчерпывающе объяснил в Министерстве иностранных дел Италии легальность передачи дочерней компании итальянского... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T13:38+0300

2024-04-29T13:38+0300

2024-04-29T14:54+0300

россия

италия

газпром

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РИМ, 29 апр – ПРАЙМ. Посол России в Риме Алексей Парамонов исчерпывающе объяснил в Министерстве иностранных дел Италии легальность передачи дочерней компании итальянского предприятия Ariston во временное управление АО "Газпром бытовые системы". Об этом рассказала российская дипломатическая миссия. "С российской стороны были даны исчерпывающие разъяснения относительно законности и обоснованности решений, принятых в отношении де-юре нидерландского предприятия. Было подчеркнуто, что эти шаги осуществлены в рамках правового поля и предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств, направленные на незаконное лишение России, ее юридических и физических лиц права собственности и/или ограничения этого права на имущество, находящееся на территории этих государств", - сообщается опубликованном в соцсетях посольства России после вызова Парамонова в МИД Италии материале.Дипмиссия также подчеркнула, что 100% доли в уставном капитале ООО "Аристон Термо Русь" принадлежат материнской компании "Аристон Холдинг Н.В." (Нидерланды). Кроме того, в посольстве указали на "все более агрессивный и безответственный тон, риторику западных лидеров и их объединений, которые невозможно трактовать иначе как намерение и дальше создавать угрозы для национальной, экономической, энергетической и иной безопасности Российской Федерации". Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Парамонов обратил внимание собеседников на то, что в Москве всегда придавали особое значение плодотворным взаимовыгодным торгово-экономическим связям с Италией. По его словам, ответственность за негативные последствия их разрушения полностью лежит на итальянских властях, пожертвовавших реальными национальными интересами ради участия в "бесперспективных и опасных антироссийских геополитических авантюрах".МИД Италии после вызова российского посла сообщила, что генсекретарь ведомства Риккардо Гуарилья передал Парамонову "сильное разочарование" итальянского правительства в связи с решением о передаче "дочки" Ariston и выразил надежду на пересмотр меры, говорится в заявлении МИД Италии. Глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни, как отмечается, "оставляет за собой право глубже изучить последствия решения России вместе с партнерами по G7 и ЕС и оценивать соответствующий ответ".

https://1prime.ru/20240428/gazprom-847794553.html

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россия, италия, газпром