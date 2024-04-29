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В России снизились цены на "параллельные" автомобили - 29.04.2024, ПРАЙМ
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В России снизились цены на "параллельные" автомобили
В России снизились цены на "параллельные" автомобили - 29.04.2024, ПРАЙМ
В России снизились цены на "параллельные" автомобили
Российские автодилеры в апреле пересмотрели цены на ряд автомобилей, ввезенных в Россию по параллельном импорту, сообщили в "Autonews.ru". | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T17:38+0300
2024-04-29T17:38+0300
россия
автодилеры
авторынок
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российские автодилеры в апреле пересмотрели цены на ряд автомобилей, ввезенных в Россию по параллельном импорту, сообщили в "Autonews.ru".Издание отмечает, что продавцы приняли решение о снижении цен на фоне затоваривания складов, что стало заметно во второй половине 2023 года. Глава агентства "Автостат" Сергей Целиков назвал расходы на хранение неликвидных запасов основной причиной для снижения цен. Алексей Стариков из АГ "Авилон" считает, что дилеры снизили цены из-за падения спроса на некоторые модели.Так, на модель Kia Pegas цена снизилась с двух миллионов рублей до 1,8 миллиона рублей, стоимость Audi Q5 L снизилась до 7,9 миллиона рублей.Кроссовер Skoda Kamiq подешевел до 4 миллионов рублей, хотя еще в марте эта модель стоила 5 миллионов рублей.Автодилеры также пересмотрели цены на кроссовер Honda CR-V, который сейчас стоит в салоне 6,29 миллиона рублей.
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россия, автодилеры, авторынок
РОССИЯ, автодилеры, Авторынок
17:38 29.04.2024
 
В России снизились цены на "параллельные" автомобили

Autonews: российские дилеры снизили цены на автомобили по параллельному импорту

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАвтосалон
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российские автодилеры в апреле пересмотрели цены на ряд автомобилей, ввезенных в Россию по параллельном импорту, сообщили в "Autonews.ru".
Издание отмечает, что продавцы приняли решение о снижении цен на фоне затоваривания складов, что стало заметно во второй половине 2023 года.
Глава агентства "Автостат" Сергей Целиков назвал расходы на хранение неликвидных запасов основной причиной для снижения цен. Алексей Стариков из АГ "Авилон" считает, что дилеры снизили цены из-за падения спроса на некоторые модели.
Так, на модель Kia Pegas цена снизилась с двух миллионов рублей до 1,8 миллиона рублей, стоимость Audi Q5 L снизилась до 7,9 миллиона рублей.
Кроссовер Skoda Kamiq подешевел до 4 миллионов рублей, хотя еще в марте эта модель стоила 5 миллионов рублей.
Автодилеры также пересмотрели цены на кроссовер Honda CR-V, который сейчас стоит в салоне 6,29 миллиона рублей.
 
РОССИЯавтодилерыАвторынок
 
 
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