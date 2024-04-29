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FT: западные банки в России в 2023 году заплатили вчетверо больше налогов

FT: западные банки в России в 2023 году заплатили вчетверо больше налогов - 29.04.2024, ПРАЙМ

FT: западные банки в России в 2023 году заплатили вчетверо больше налогов

В 2023 году западные банки, которые продолжают свою деятельночть в России, заплатили вчетверо больше налогов, чем до начала российской спецоперации на Украине,... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T05:28+0300

2024-04-29T05:28+0300

2024-04-29T06:07+0300

россия

банки

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. В 2023 году западные банки, которые продолжают свою деятельночть в России, заплатили вчетверо больше налогов, чем до начала российской спецоперации на Украине, сообщает издание Financial Times. "Крупнейшие западные банки, оставшиеся в России, заплатили Кремлю более 800 миллионов евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше довоенного уровня", - говорится в материале издания. Как поясняет газета, европейские банки Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP сообщали, что их совокупная прибыль в 2023 году составила более трех миллиардов евро, что в три раза больше чем в 2021 году. В результате скачка прибыльности банки заплатили около 800 миллионов евро налогов по сравнению с 200 миллионами евро в 2021 году. При этом более половины налоговых выплат в 2023 году приходится на австрийский Raiffeisen Bank International, отмечает газета. Проанализировав вакансии этого банка в России газета делает вывод, что у банка есть "амбициозные планы" по "многократному расширению активной клиентской базы". Издание подчеркивает, что выплата налогов европейскими банками является примером того, как иностранные компании, остающиеся в России, помогают стране "поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции". При этом иностранные кредиторы выиграли не только от повысившейся процентной ставки, но и от международных санкций в отношении российских банков, пишет газета. "Эти меры лишили их конкурентов доступа к международным платежным системам и повысили привлекательность западных банков для клиентов в стране", - поясняет издание. В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG с 1996 года работает дочерний Райффайзенбанк. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В январе текущего года глава группы заявлял, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру. В марте глава Минпромторга РФ - вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что иностранным компаниям, ушедшим из РФ, будет достаточно непросто вернуться обратно: их ниши уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран. По его словам, часто уход иностранцев был продиктован влиянием их политического истеблишмента. В феврале вице-премьер отмечал, что в целом Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов.

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россия, банки