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Даже не мечтайте. Почему о долларе по 70 рублей стоит забыть

Даже не мечтайте. Почему о долларе по 70 рублей стоит забыть - 29.04.2024, ПРАЙМ

Даже не мечтайте. Почему о долларе по 70 рублей стоит забыть

Реалистичная стоимость доллара - 100 рублей или около того, а об укреплении нацвалюты до 70 рублей пока стоит забыть, рассказал агентству "Прайм" главный... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T02:02+0300

2024-04-29T02:02+0300

2024-04-29T02:02+0300

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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Реалистичная стоимость доллара - 100 рублей или около того, а об укреплении нацвалюты до 70 рублей пока стоит забыть, рассказал агентству "Прайм" главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.Сценарий Минэкономразвития, предполагающий доллар дороже 100 рублей на протяжении ближайшей "трехлетки" не выглядит фантастично. Возможностей для укрепления нацвалюты действительно не много, скорее стоит говорить об ослаблении рубля, но не таком быстром, рассуждает он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Больше вопросов к прогнозу инфляции при такой динамике курса и с учетом ее текущего роста. В условиях перестройки структуры экономики и полной занятости ресурсов расти выше потенциала без инфляции и на слабеющем курсе невозможно. Либо реальная ключевая ставка должна быть примерно 5 процентов долгое время, но тогда и рост будет ограничен", - полагает экономист.Отмеченные в том же прогнозе проблемы с экспортом действительно есть, однако вызывает вопрос не только экспорт, но и импорт. Если мы хотим низкую инфляцию, то импорт должен быть свободный, а в условиях проблем с платежами такого не получается. Импортные цены растут из-за транзакционных издержек. Заведение валюты на внутренний контур из-за проблем с переводами сейчас тоже непросто, поэтому точно спрогнозировать курс крайне сложно."Скорее проще поставить более слабый курс в прогноз, чем объяснять его ослабление в дальнейшем", - добавил специалист.Что касается возвращения рубля на отметку 70 за доллар, то это уже история. В нынешних реалиях такое маловероятно, поскольку бюджету по-прежнему важны доходы от экспорта в пересчете на рубли. Чем курс выше, тем больше поступает средств от уплаты налогов. Не стоит ждать и сокращения спроса на импорт в рублях. Конкурентоспособность отечественных товаров далека от того, чтобы вытеснить импорт в равной борьбе.Единственное, что может удержать рубль – забота властей о возвращении к низким показателям инфляции и поддержание предложения валюты на валютном рынке, подытожил Федоров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

курс доллара к рублю цб рф, рубль, доллар, эксклюзив