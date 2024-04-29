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Глава МВФ сделала неутешительный прогноз экономике США
Глава МВФ сделала неутешительный прогноз экономике США - 29.04.2024, ПРАЙМ
Глава МВФ сделала неутешительный прогноз экономике США
Экономика США недолго сможет работать на полную мощность, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T17:02+0300
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ВАШИНГТОН, 29 апр — ПРАЙМ. Экономика США недолго сможет работать на полную мощность, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Экономика США до сих пор работает на полную мощность, но маловероятно, что это продлится долго", — говорится в ее вступительной речи на бюджетной конференции Евросоюза. Георгиева отметила, рост производительности в США обеспечивается за счет больших частных инвестиций в развитие новых технологий, нежели в Европе. В апреле МВФ обновил свой прогноз по перспективам роста экономики США. Ожидается, что американский ВВП в 2024 году вырастет на 2,7%, однако уже в 2025 году фонд прогнозирует замедление темпов роста до 1,9%. Как заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, в настоящее время американская экономика демонстрирует уверенный рост производительности, сильный потребительский спрос и расходы населения.Ранее Bloomberg, после многочисленных симуляций прогнозирования перспектив государственного долга США, сделал неутешительный вывод, что госдолг США, который в 2023 году составил 97% ВВП, к 2034 году составит 116%, что превысит показатели времен Второй мировой войны.
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сша, мвф, госдолг, ввп сша
Экономика, США, МВФ, госдолг, ВВП США
Глава МВФ сделала неутешительный прогноз экономике США
Глава МВФ: экономике США осталось недолго демонстрировать темпы текущей активности
ВАШИНГТОН, 29 апр — ПРАЙМ. Экономика США недолго сможет работать на полную мощность, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Экономика США до сих пор работает на полную мощность, но маловероятно, что это продлится долго", — говорится в ее вступительной речи на бюджетной конференции Евросоюза.
Георгиева отметила, рост производительности в США обеспечивается за счет больших частных инвестиций в развитие новых технологий, нежели в Европе.
В апреле МВФ обновил свой прогноз по перспективам роста экономики США. Ожидается, что американский ВВП в 2024 году вырастет на 2,7%, однако уже в 2025 году фонд прогнозирует замедление темпов роста до 1,9%.
Bloomberg предупредил о грядущей опасности для экономики США
Как заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, в настоящее время американская экономика демонстрирует уверенный рост производительности, сильный потребительский спрос и расходы населения.
Ранее Bloomberg, после многочисленных симуляций прогнозирования перспектив государственного долга США, сделал неутешительный вывод, что госдолг США, который в 2023 году составил 97% ВВП, к 2034 году составит 116%, что превысит показатели времен Второй мировой войны.