Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МВФ сделала неутешительный прогноз экономике США - 29.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240429/ekonomika-ssha-847804490.html
Глава МВФ сделала неутешительный прогноз экономике США
Глава МВФ сделала неутешительный прогноз экономике США - 29.04.2024, ПРАЙМ
Глава МВФ сделала неутешительный прогноз экономике США
Экономика США недолго сможет работать на полную мощность, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T17:02+0300
2024-04-29T17:52+0300
экономика
сша
мвф
госдолг
ввп сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
ВАШИНГТОН, 29 апр — ПРАЙМ. Экономика США недолго сможет работать на полную мощность, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Экономика США до сих пор работает на полную мощность, но маловероятно, что это продлится долго", — говорится в ее вступительной речи на бюджетной конференции Евросоюза. Георгиева отметила, рост производительности в США обеспечивается за счет больших частных инвестиций в развитие новых технологий, нежели в Европе. В апреле МВФ обновил свой прогноз по перспективам роста экономики США. Ожидается, что американский ВВП в 2024 году вырастет на 2,7%, однако уже в 2025 году фонд прогнозирует замедление темпов роста до 1,9%. Как заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, в настоящее время американская экономика демонстрирует уверенный рост производительности, сильный потребительский спрос и расходы населения.Ранее Bloomberg, после многочисленных симуляций прогнозирования перспектив государственного долга США, сделал неутешительный вывод, что госдолг США, который в 2023 году составил 97% ВВП, к 2034 году составит 116%, что превысит показатели времен Второй мировой войны.
https://1prime.ru/20240402/opasnost-846984464.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, мвф, госдолг, ввп сша
Экономика, США, МВФ, госдолг, ВВП США
17:02 29.04.2024 (обновлено: 17:52 29.04.2024)
 
Глава МВФ сделала неутешительный прогноз экономике США

Глава МВФ: экономике США осталось недолго демонстрировать темпы текущей активности

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 29 апр — ПРАЙМ. Экономика США недолго сможет работать на полную мощность, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Экономика США до сих пор работает на полную мощность, но маловероятно, что это продлится долго", — говорится в ее вступительной речи на бюджетной конференции Евросоюза.
Георгиева отметила, рост производительности в США обеспечивается за счет больших частных инвестиций в развитие новых технологий, нежели в Европе.
В апреле МВФ обновил свой прогноз по перспективам роста экономики США. Ожидается, что американский ВВП в 2024 году вырастет на 2,7%, однако уже в 2025 году фонд прогнозирует замедление темпов роста до 1,9%.
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
Bloomberg предупредил о грядущей опасности для экономики США
2 апреля, 08:27
Как заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, в настоящее время американская экономика демонстрирует уверенный рост производительности, сильный потребительский спрос и расходы населения.
Ранее Bloomberg, после многочисленных симуляций прогнозирования перспектив государственного долга США, сделал неутешительный вывод, что госдолг США, который в 2023 году составил 97% ВВП, к 2034 году составит 116%, что превысит показатели времен Второй мировой войны.
 
ЭкономикаСШАМВФгосдолгВВП США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала