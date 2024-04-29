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FT рассказала, что помогло Европе преодолеть энергокризис 2022 года

FT рассказала, что помогло Европе преодолеть энергокризис 2022 года - 29.04.2024, ПРАЙМ

FT рассказала, что помогло Европе преодолеть энергокризис 2022 года

Европа смогла преодолеть энергетический кризис, начавшийся в 2022 году, благодаря увеличению закупок СПГ, политике и удачи, пишет Financial Times. | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T14:51+0300

2024-04-29T14:51+0300

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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Европа смогла преодолеть энергетический кризис, начавшийся в 2022 году, благодаря увеличению закупок СПГ, политике и удачи, пишет Financial Times.Газета отмечает, что на фоне энергокризиса и сокращение спроса со стороны Китая ряд энергетических мер, ввод в эксплуатацию плавучих регазификационных установок (ПРГУ) и удачи помогли справиться с кризисом, вызванным сокращением импорта российского газа.С помощью ПРГУ Европа смогла возместить 10% российского газа, поступавшего по трубопроводам, и снизить цены на газ с 300 евро за мегаватт-час до 30 евро.Однако, миновав кризисную отметку, вовсе не означает, что Европа оказалась в "безопасных водах", отмечает газета. Резкие меры по разрешению ситуации в энергетике создали почву для долгосрочных проблем в будущем, включая зависимость от поставок СПГ, и препятствия для продвигаемого в Европе "зеленого перехода".Как отметил представитель энергетической компании Beyond Fossil Fuels Александру Мустацэ, страны Европейского союза столкнутся с трудностями в выполнении обязательств, закрепленных в Парижских климатических соглашениях 2015 года. Это связано с тем, что в этих странах существует "большое количество газовых электростанций, у которых нет даты вывода из эксплуатации".Высокопоставленный чиновник ЕС сообщил FT, что после начала энергетического кризиса в 2022 году в Европе опасались не только отключения света, но и остановки отопления. Он отметил, что ЕС на 90% зависит от импорта газа, а доля России до кризиса составляла около 40%.В прошлом году почти половина СПГ поступила из США, которые стали крупнейшим экспортером сжиженного газа в мире. Также значительные объемы были получены из Катара. Однако и поставки российского СПГ увеличились за тот же период. FT отмечает, что зависимость от СПГ создает для Европы потенциальные проблемы в будущем, вызывая зависимость от разных партнеров и задерживая прогресс блока в достижении цели нулевых выбросов к 2050 году.

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спг, европа, сша, россия, газ, зависимость