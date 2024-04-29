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Эстония намерена поднять вопрос о сбоях в работе GPS на уровень ЕС и НАТО
Эстония намерена поднять вопрос о сбоях в работе GPS на уровень ЕС и НАТО - 29.04.2024, ПРАЙМ
Эстония намерена поднять вопрос о сбоях в работе GPS на уровень ЕС и НАТО
Эстония намерена поднять вопрос о сбоях в работе GPS в регионе на уровень Евросоюза и НАТО, сообщил глава МИД страны Маргус Цахкна. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T22:51+0300
2024-04-29T22:51+0300
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Эстония намерена поднять вопрос о сбоях в работе GPS в регионе на уровень Евросоюза и НАТО, сообщил глава МИД страны Маргус Цахкна. "Он (Цахкна — прим. ред.) намерен инициировать обсуждение этой темы на уровне Евросоюза и НАТО", — информирует Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) со ссылкой на дипломата. Как считает глава эстонского МИД в интервью ERR, сбой в работе GPS — "это гибридная атака" России, которую она якобы проводит во всем регионе. При этом член комиссии Рийгикогу (эстонского парламента) по государственной обороне Раймонд Кальюлайд заявил ERR, что у комиссии нет данных о якобы умышленной гибридной атаке со стороны РФ при помощи глушения GPS-сигнала. В понедельник финская авиакомпания Finnair сообщила, что на месяц приостанавливает рейсы в эстонский город Тарту из-за помех в работе GPS. Число сбоев в работе GPS воздушного транспорта в Финляндии в начале этого года уже в три раза превысило показатель за весь 2023 год, причем большая часть случаев зафиксирована у границы с Россией, сообщала ранее газета Helsingin Sanomat.
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эстония, gps, ес, нато, россия
Политика, ЭСТОНИЯ, GPS, ЕС, НАТО, РОССИЯ
Эстония намерена поднять вопрос о сбоях в работе GPS на уровень ЕС и НАТО
МИД Эстонии намерен поднять вопрос о сбоях в работе GPS на уровень ЕС и НАТО
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Эстония намерена поднять вопрос о сбоях в работе GPS в регионе на уровень Евросоюза и НАТО, сообщил глава МИД страны Маргус Цахкна.
"Он (Цахкна — прим. ред.) намерен инициировать обсуждение этой темы на уровне Евросоюза и НАТО", — информирует Эстонское национальное телерадиовещание (ERR
) со ссылкой на дипломата.
Как считает глава эстонского МИД в интервью ERR, сбой в работе GPS — "это гибридная атака" России, которую она якобы проводит во всем регионе.
При этом член комиссии Рийгикогу (эстонского парламента) по государственной обороне Раймонд Кальюлайд заявил ERR, что у комиссии нет данных о якобы умышленной гибридной атаке со стороны РФ при помощи глушения GPS-сигнала.
В понедельник финская авиакомпания Finnair сообщила, что на месяц приостанавливает рейсы в эстонский город Тарту из-за помех в работе GPS.
Число сбоев в работе GPS воздушного транспорта в Финляндии в начале этого года уже в три раза превысило показатель за весь 2023 год, причем большая часть случаев зафиксирована у границы с Россией, сообщала ранее газета Helsingin Sanomat
.
Finnair на месяц приостановит рейсы в Эстонию из-за помех в работе GPS