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В Польше рассказали, сколько ЕС заплатил за членство страны

В Польше рассказали, сколько ЕС заплатил за членство страны - 29.04.2024, ПРАЙМ

В Польше рассказали, сколько ЕС заплатил за членство страны

Членство Польши в Европейском союзе стоило этой организации 161,6 миллиарда евро за 20 лет, следует из данных министерства финансов республики. | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T10:50+0300

2024-04-29T10:50+0300

2024-04-29T10:50+0300

европа

польша

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ВАРШАВА, 29 апр – ПРАЙМ. Членство Польши в Европейском союзе стоило этой организации 161,6 миллиарда евро за 20 лет, следует из данных министерства финансов республики. Польша стала членом Европейского союза 1 мая 2004 года. По данным минфина, всего с 1 мая 2004 года до конца декабря 2023 года Польша получила из бюджета Евросоюза 245,5 миллиарда евро. В то же время в качестве членских взносов Польша уплатила в бюджет Евросоюза 83,7 миллиардов евро. Таким образом положительный баланс для Польши составляет 161,6 миллиарда евро. При этом, "вливания" из бюджета ЕС в течении 20 лет составляли примерно 2,1% ВВП Польши. Польша была крупнейшим бенефициаром трансфертов из бюджета ЕС (13,3%). За ней следуют Италия, Испания и Франция, которые получали примерно по 12%. По данным Минфина, 65% средств ЕС были направлены на реализацию проектов в рамках "Политики сплоченности" - в основном на улучшение транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры. Чуть более 30% средств были переданы Польше в рамках Общей сельскохозяйственной политики. Благодаря судебным реформам в Польше в начале 2024 года были разблокированы дополнительные средства в рамках Национального плана восстановления после пандемии коронавируса. В страну уже был перечислен крупнейший со времени членства в ЕС транш объемом около 6,2 миллиарда евро.

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европа, польша