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Finnair на месяц приостановит рейсы в Эстонию из-за помех в работе GPS

Finnair на месяц приостановит рейсы в Эстонию из-за помех в работе GPS - 29.04.2024, ПРАЙМ

Finnair на месяц приостановит рейсы в Эстонию из-за помех в работе GPS

Финская авиакомпания Finnair сообщила, что на месяц приостанавливает рейсы в эстонский город Тарту из-за помех в работе GPS. | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T20:19+0300

2024-04-29T20:19+0300

2024-04-29T20:19+0300

политика

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эстония

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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Финская авиакомпания Finnair сообщила, что на месяц приостанавливает рейсы в эстонский город Тарту из-за помех в работе GPS. Руководитель отдела Finnair по связям с общественностью Пяйвют Таллквист ранее на прошлой неделе заявил, что самолет авиакомпании не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех GPS. "Finnair приостановит ежедневные рейсы в город Тарту, Эстония, с 29 апреля по 31 мая, чтобы в аэропорту Тарту смогли ввести альтернативный заход на посадку, который не потребует GPS сигнала", — говорится в пресс-релизе авиакомпании. В компании также заверили, что пассажиры, забронировавшие рейсы из Хельсинки в Тарту в указанный период, получат сообщение об отмене с дополнительной информацией. Директор по операциям Finnair Яри Пааянен от лица компании принес извинения клиентам за "причиненные неудобства". Число сбоев в работе GPS воздушного транспорта в Финляндии в начале этого года уже в три раза превысило показатель за весь 2023 год, причем большая часть случаев зафиксирована у границы с Россией, сообщала ранее газета Helsingin Sanomat.Главы дипведомств прибалтийских республик считают, что за нарушением сигнала и трудностями в навигации в регионе стоит Россия. Эксперты связывают это с намерением РФ защитить Калининградскую область от атак БПЛА.Ранее глава ВМС Швеции Ева Скуг Хаслум обвинила РФ во вмешательстве в работу GPS, что наносит ущерб региональной экономике и несет угрозу для безопасности стран региона.

https://1prime.ru/20240429/pribaltika-847806645.html

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финляндия, gps, авиация, рейсы, эстония