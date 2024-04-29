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Суды в Молдавии отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты

Суды в Молдавии отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты - 29.04.2024, ПРАЙМ

Суды в Молдавии отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты

Суды в Молдавии начали отменять штрафы за ношение георгиевской ленты, заявил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T18:03+0300

2024-04-29T18:03+0300

2024-04-29T18:03+0300

молдавия

георгиевская лента

суд

запрет

штраф

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КИШИНЕВ, 29 апр – ПРАЙМ. Суды в Молдавии начали отменять штрафы за ношение георгиевской ленты, заявил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. Ранее в понедельник глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану призвал жителей страны воздержаться от ношения георгиевских лент 9 мая, чтобы избежать штрафов. Он напомнил, что запрещена продажа, хранение, производство и ношение "двухцветной ленты, являющейся символом агрессии". "Судебные инстанции раз за разом отменяют административные протоколы за ношение Гвардейской/Георгиевской ленты, а Чернэуцану с упорством умалишенного продолжает грозить штрафами. Было бы любопытно увидеть хоть один протокол по ленточке, который был бы признан судебной инстанцией законным", — написал в своем Telegram-канале Петрович. В Молдавии 20 апреля прошлого года запретили георгиевскую ленту. Конституционный суд страны постановил, что наказывать за использование ленты можно лишь в том случае, если она использовалась для оправдания или прославления военной агрессии.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

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молдавия, георгиевская лента, суд, запрет, штраф