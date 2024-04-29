https://1prime.ru/20240429/gur-847799660.html

Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины, рассказали в Киеве

Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины, рассказали в Киеве - 29.04.2024, ПРАЙМ

Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины, рассказали в Киеве

Мессенджер Telegram заблокировал несколько официальных чат-ботов Украины. Об этом рассказали Главное управление разведки (ГУР) минобороны страны. | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T09:43+0300

2024-04-29T09:43+0300

2024-04-29T09:44+0300

украина

гур мо украины

https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_4b9989249eac499803d4943dd978dceb.jpg

МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Мессенджер Telegram заблокировал несколько официальных чат-ботов Украины. Об этом рассказали Главное управление разведки (ГУР) минобороны страны.Как заявили в ведомстве, подобное решение "необоснованно". В ГУР добавили, что оно якобы противоречит правилам и публичным заявлениям, которые ранее декларировало руководство мессенджера.Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в России предъявлено обвинение в причастности к терактам, 25 марта назвал мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов также называл Telegram угрозой для безопасности страны. В ноябре 2023 года на тот момент секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, гур мо украины