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Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины, рассказали в Киеве
Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины, рассказали в Киеве - 29.04.2024, ПРАЙМ
Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины, рассказали в Киеве
Мессенджер Telegram заблокировал несколько официальных чат-ботов Украины. Об этом рассказали Главное управление разведки (ГУР) минобороны страны. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T09:43+0300
2024-04-29T09:43+0300
2024-04-29T09:44+0300
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Мессенджер Telegram заблокировал несколько официальных чат-ботов Украины. Об этом рассказали Главное управление разведки (ГУР) минобороны страны.Как заявили в ведомстве, подобное решение "необоснованно". В ГУР добавили, что оно якобы противоречит правилам и публичным заявлениям, которые ранее декларировало руководство мессенджера.Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в России предъявлено обвинение в причастности к терактам, 25 марта назвал мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов также называл Telegram угрозой для безопасности страны. В ноябре 2023 года на тот момент секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.
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украина, гур мо украины
Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины, рассказали в Киеве
ГУР Украины: Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов страны
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Мессенджер Telegram заблокировал несколько официальных чат-ботов Украины. Об этом рассказали Главное управление разведки (ГУР) минобороны страны.
Как заявили в ведомстве, подобное решение "необоснованно". В ГУР добавили, что оно якобы противоречит правилам и публичным заявлениям, которые ранее декларировало руководство мессенджера.
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в России предъявлено обвинение в причастности к терактам, 25 марта назвал мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов также называл Telegram угрозой для безопасности страны. В ноябре 2023 года на тот момент секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.