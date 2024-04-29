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Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины, рассказали в Киеве - 29.04.2024, ПРАЙМ
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Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины, рассказали в Киеве
Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины, рассказали в Киеве - 29.04.2024, ПРАЙМ
Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины, рассказали в Киеве
Мессенджер Telegram заблокировал несколько официальных чат-ботов Украины. Об этом рассказали Главное управление разведки (ГУР) минобороны страны. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T09:43+0300
2024-04-29T09:44+0300
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Мессенджер Telegram заблокировал несколько официальных чат-ботов Украины. Об этом рассказали Главное управление разведки (ГУР) минобороны страны.Как заявили в ведомстве, подобное решение "необоснованно". В ГУР добавили, что оно якобы противоречит правилам и публичным заявлениям, которые ранее декларировало руководство мессенджера.Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в России предъявлено обвинение в причастности к терактам, 25 марта назвал мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов также называл Telegram угрозой для безопасности страны. В ноябре 2023 года на тот момент секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.
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украина, гур мо украины
УКРАИНА, ГУР МО Украины
09:43 29.04.2024 (обновлено: 09:44 29.04.2024)
 
Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины, рассказали в Киеве

ГУР Украины: Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов страны

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Мессенджер Telegram заблокировал несколько официальных чат-ботов Украины. Об этом рассказали Главное управление разведки (ГУР) минобороны страны.
Как заявили в ведомстве, подобное решение "необоснованно". В ГУР добавили, что оно якобы противоречит правилам и публичным заявлениям, которые ранее декларировало руководство мессенджера.
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в России предъявлено обвинение в причастности к терактам, 25 марта назвал мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов также называл Telegram угрозой для безопасности страны. В ноябре 2023 года на тот момент секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.
 
УКРАИНАГУР МО Украины
 
 
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