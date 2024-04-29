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В Харькове переименовали свыше 300 улиц с "российскими" названиями

В Харькове переименовали свыше 300 улиц с "российскими" названиями - 29.04.2024, ПРАЙМ

В Харькове переименовали свыше 300 улиц с "российскими" названиями

Власти Харькова переименовали почти 370 улиц, названия которых связаны с Россией, сообщается в Telegram-канале местного горсовета. | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T18:36+0300

2024-04-29T18:36+0300

2024-04-29T18:36+0300

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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Власти Харькова переименовали почти 370 улиц, названия которых связаны с Россией, сообщается в Telegram-канале местного горсовета. "В Харькове переименовали 367 топонимов, названия которых связаны со страной-агрессором. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов", — сообщает местный горсовет. В частности, улицу, названную в честь всемирно известного русского ученого-химика Дмитрия Менделеева, переименовали в Учебную. Улица имени русского баснописца Ивана Крылова теперь называется улица Археологов. Переулок Вологодский стал Английским, Вологодская улица — Британской, а Новгородская – Европейской. Переименования улиц, названия которых связаны с советской историей, а также демонтаж советских памятников начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

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украина, улицы, харьков, харьковская область