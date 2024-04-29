https://1prime.ru/20240429/kharkov-847806799.html
В Харькове переименовали свыше 300 улиц с "российскими" названиями
В Харькове переименовали свыше 300 улиц с "российскими" названиями - 29.04.2024, ПРАЙМ
В Харькове переименовали свыше 300 улиц с "российскими" названиями
Власти Харькова переименовали почти 370 улиц, названия которых связаны с Россией, сообщается в Telegram-канале местного горсовета. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T18:36+0300
2024-04-29T18:36+0300
2024-04-29T18:36+0300
политика
украина
улицы
харьков
харьковская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/59/842195947_0:196:2401:1546_1920x0_80_0_0_fedc7d7ee26bffa6a312bf45655f057a.jpg
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Власти Харькова переименовали почти 370 улиц, названия которых связаны с Россией, сообщается в Telegram-канале местного горсовета. "В Харькове переименовали 367 топонимов, названия которых связаны со страной-агрессором. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов", — сообщает местный горсовет. В частности, улицу, названную в честь всемирно известного русского ученого-химика Дмитрия Менделеева, переименовали в Учебную. Улица имени русского баснописца Ивана Крылова теперь называется улица Археологов. Переулок Вологодский стал Английским, Вологодская улица — Британской, а Новгородская – Европейской. Переименования улиц, названия которых связаны с советской историей, а также демонтаж советских памятников начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://1prime.ru/20240225/843158077.html
украина
харьков
харьковская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/59/842195947_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_d00eddef135e053872f95faeb42875fa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, улицы, харьков, харьковская область
Политика, УКРАИНА, улицы, ХАРЬКОВ, Харьковская область
В Харькове переименовали свыше 300 улиц с "российскими" названиями
В Харькове переименовали 367 улиц, названия которых связаны с Россией
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Власти Харькова переименовали почти 370 улиц, названия которых связаны с Россией, сообщается в Telegram-канале местного горсовета.
"В Харькове переименовали 367 топонимов, названия которых связаны со страной-агрессором. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов", — сообщает местный горсовет.
В частности, улицу, названную в честь всемирно известного русского ученого-химика Дмитрия Менделеева, переименовали в Учебную. Улица имени русского баснописца Ивана Крылова теперь называется улица Археологов. Переулок Вологодский стал Английским, Вологодская улица — Британской, а Новгородская – Европейской.
Переименования улиц, названия которых связаны с советской историей, а также демонтаж советских памятников начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Кулеба попросил Бербок "переименовать" Одессу