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Это безумие. Маск сделал заявление о помощи Украине

Это безумие. Маск сделал заявление о помощи Украине - 29.04.2024, ПРАЙМ

Это безумие. Маск сделал заявление о помощи Украине

Переговоры Киева и Вашингтона насчет продолжения военной и финансовой помщи Украине являются огромной ошибкой, поделился своим мнением в социальной сети Х... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T09:19+0300

2024-04-29T09:19+0300

2024-04-29T09:19+0300

украина

сша

владимир зеленский

илон маск

военная помощь украине

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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Переговоры Киева и Вашингтона насчет продолжения военной и финансовой помщи Украине являются огромной ошибкой, поделился своим мнением в социальной сети Х американский предприниматель Илон Маск."Это безумие", — возмутился бизнесмен. В этой связи он высказал опасение, что такими темпами конфликт не закончится никогда.Таким образом Маск прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса, который сделал акцент на словах Зеленского о переговорах с США над соглашением о поддержке Киева на десять лет. По мнению предпринимателя, пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов – это лишь начало, и следующие два американских президента не смогут изменить этот курс.Ранее глава Киева Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что Украина и США ведут переговоры о заключении "самого сильного" двустороннего соглашения по безопасности. Уточнялось, что речь идет о поддержке Киева со стороны Вашингтона в течение последующих 10 лет.

https://1prime.ru/20240429/spetsoperatsiya-na-ukraine-847798756.html

украина

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, владимир зеленский, илон маск, военная помощь украине