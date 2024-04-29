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В Словакии отметили рост нелегальной миграции с Украины на фоне мобилизации

В Словакии отметили рост нелегальной миграции с Украины на фоне мобилизации - 29.04.2024, ПРАЙМ

В Словакии отметили рост нелегальной миграции с Украины на фоне мобилизации

Словакия с начала года отметила рост нелегальной миграции с Украины на фоне ужесточения мер по мобилизации, сообщил глава комитета словацкого парламента по... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T14:35+0300

2024-04-29T14:35+0300

2024-04-29T14:35+0300

политика

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мобилизация

мобилизация на украине

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БРАТИСЛАВА, 29 апр — ПРАЙМ. Словакия с начала года отметила рост нелегальной миграции с Украины на фоне ужесточения мер по мобилизации, сообщил глава комитета словацкого парламента по обороне и безопасности Тибор Гашпар, его слова приводит словацкое новостное агентство TASR. "Словакия зафиксировала за первые четыре месяца этого года повышенный прирост нелегальной миграции с Украины. Я говорю о реакции украинских прежде всего мужчин на мобилизационные законы, которые принимаются там", — сказал Гашпар. По его мнению, страны, которые соседствуют с Украиной, могут столкнуться и с такой категорией нелегальной миграции, спровоцированной мобилизацией. "Рост, который мы зарегистрировали за первые четыре месяца, составляет 82%. В абсолютных числах это не так много, говорим о 300 нелегальных мигрантах, которые пытались пересечь шенгенскую границу вне пограничных переходов", — пояснил он. Он отметил, что ведется обсуждение о возможности помочь Украине с регистрацией и возвращением обратно некоторых ее граждан.16 апреля Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации на Украине, который вступит в силу 18 мая. Все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате, лично или через "электронный кабинет призывника". В законопроекте прописано, что уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации не указаны.С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины запрещен.В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщил, что ряды украинских войск поредели настолько, что военкоматы призывают людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщило, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что свидетельствует об огромных потерях в ВСУ.

https://1prime.ru/20240427/mobilizatsiya-847781626.html

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