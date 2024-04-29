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Молдавия и Украина нуждаются в "плане Маршалла" от ЕС, заявила Санду

Молдавия и Украина нуждаются в "плане Маршалла" от ЕС, заявила Санду - 29.04.2024, ПРАЙМ

Молдавия и Украина нуждаются в "плане Маршалла" от ЕС, заявила Санду

Молдавии и Украине нужен аналог "плана Маршалла" от ЕС, заявила президент Молдавии Майя Санду. | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T19:56+0300

2024-04-29T19:56+0300

2024-04-29T19:56+0300

политика

молдавия

украина

майя санду

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КИШИНЕВ, 29 апр — ПРАЙМ. Молдавии и Украине нужен аналог "плана Маршалла" от ЕС, заявила президент Молдавии Майя Санду. Санду находится с рабочим визитом в Брюсселе, она приняла участие в ежегодной конференции по бюджету Евросоюза. "Подобно тому, как Западная Европа получила экономическую спасательную линию после Второй мировой войны благодаря американскому "плану Маршалла", Молдова и Украина нуждаются в эквиваленте этого плана для XXI века со стороны ЕС", — сказала Санду на конференции.По ее словам, расширение ЕС является ключом к его безопасности. Он отметила, что расширение европейского блока укрепит стабильность региона и усилит устойчивость перед внешними вызовами.Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.Канцлер ФРГ Олаф Шольц в августе 2022 года заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды. "Планом Маршалла" называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.

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молдавия, украина, майя санду