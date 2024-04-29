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Генсек НАТО заявил, что обещанных Киеву ПВО и снарядов недостаточно

Генсек НАТО заявил, что обещанных Киеву ПВО и снарядов недостаточно - 29.04.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО заявил, что обещанных Киеву ПВО и снарядов недостаточно

Уже обещанных союзниками Украине систем ПВО и боеприпасов к ним Киеву не хватит, "нужно еще больше", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T16:10+0300

2024-04-29T16:10+0300

2024-04-29T16:10+0300

вооружения

нато

йенс столтенберг

украина

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БРЮССЕЛЬ, 29 апр — ПРАЙМ. Уже обещанных союзниками Украине систем ПВО и боеприпасов к ним Киеву не хватит, "нужно еще больше", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе необъявленного визита на Украину. Трансляция совместной конференции генсека Столтенберга и президента Украины велась на сайте НАТО. "Мы работаем в НАТО над тем, чтобы союзники поставляли больше ПВО на Украину… Были сделаны как важные, так и менее значимые объявления о предстоящей помощи, но нам нужно больше. Мы сосредоточили свои усилия на (системах ПВО — прим. ред.) Patriot", — сказал он. Он отметил, что поставки Украине вооружения должно стать приоритетной задачей для стран НАТО."Я четко заявил, что если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, планируя при этом восстановление своих запасов", — добавил он.Тем не менее, генсек подчеркнул, что не ожидает решения по вступлению Украины в альянс в ходе саммита НАТО в Вашингтоне этим летом, однако выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский сможет присутствовать на встрече в верхах альянса.Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который будет включать в себя поставки транспортных средств, систем ПВО и боеприпасы для различного вооружения.

https://1prime.ru/20240428/vooruzhenie-847791412.html

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нато, йенс столтенберг, украина