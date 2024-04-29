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Генсек НАТО заявил, что обещанных Киеву ПВО и снарядов недостаточно - 29.04.2024, ПРАЙМ
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Генсек НАТО заявил, что обещанных Киеву ПВО и снарядов недостаточно
Генсек НАТО заявил, что обещанных Киеву ПВО и снарядов недостаточно - 29.04.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО заявил, что обещанных Киеву ПВО и снарядов недостаточно
Уже обещанных союзниками Украине систем ПВО и боеприпасов к ним Киеву не хватит, "нужно еще больше", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T16:10+0300
2024-04-29T16:10+0300
вооружения
нато
йенс столтенберг
украина
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр — ПРАЙМ. Уже обещанных союзниками Украине систем ПВО и боеприпасов к ним Киеву не хватит, "нужно еще больше", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе необъявленного визита на Украину. Трансляция совместной конференции генсека Столтенберга и президента Украины велась на сайте НАТО. "Мы работаем в НАТО над тем, чтобы союзники поставляли больше ПВО на Украину… Были сделаны как важные, так и менее значимые объявления о предстоящей помощи, но нам нужно больше. Мы сосредоточили свои усилия на (системах ПВО — прим. ред.) Patriot", — сказал он. Он отметил, что поставки Украине вооружения должно стать приоритетной задачей для стран НАТО."Я четко заявил, что если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, планируя при этом восстановление своих запасов", — добавил он.Тем не менее, генсек подчеркнул, что не ожидает решения по вступлению Украины в альянс в ходе саммита НАТО в Вашингтоне этим летом, однако выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский сможет присутствовать на встрече в верхах альянса.Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который будет включать в себя поставки транспортных средств, систем ПВО и боеприпасы для различного вооружения.
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нато, йенс столтенберг, украина
Вооружения, НАТО, Йенс Столтенберг, УКРАИНА
16:10 29.04.2024
 
Генсек НАТО заявил, что обещанных Киеву ПВО и снарядов недостаточно

Генсек НАТО заявил, что Украине нужно больше систем ПВО и боеприпасов к ним

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр — ПРАЙМ. Уже обещанных союзниками Украине систем ПВО и боеприпасов к ним Киеву не хватит, "нужно еще больше", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе необъявленного визита на Украину.
Трансляция совместной конференции генсека Столтенберга и президента Украины велась на сайте НАТО.
"Мы работаем в НАТО над тем, чтобы союзники поставляли больше ПВО на Украину… Были сделаны как важные, так и менее значимые объявления о предстоящей помощи, но нам нужно больше. Мы сосредоточили свои усилия на (системах ПВО — прим. ред.) Patriot", — сказал он.
Он отметил, что поставки Украине вооружения должно стать приоритетной задачей для стран НАТО.
"Я четко заявил, что если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, планируя при этом восстановление своих запасов", — добавил он.
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Тем не менее, генсек подчеркнул, что не ожидает решения по вступлению Украины в альянс в ходе саммита НАТО в Вашингтоне этим летом, однако выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский сможет присутствовать на встрече в верхах альянса.
Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который будет включать в себя поставки транспортных средств, систем ПВО и боеприпасы для различного вооружения.
 
ВооруженияНАТОЙенс СтолтенбергУКРАИНА
 
 
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