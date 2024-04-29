https://1prime.ru/20240429/nato-847803941.html

В США опровергли "вынашивание замыслов" НАТО против России

В США опровергли "вынашивание замыслов" НАТО против России - 29.04.2024, ПРАЙМ

В США опровергли "вынашивание замыслов" НАТО против России

НАТО никогда не вынашивала замыслов против России и не будет делать этого, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T16:31+0300

2024-04-29T16:31+0300

2024-04-29T16:31+0300

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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. НАТО никогда не вынашивала замыслов против России и не будет делать этого, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Как я ранее упоминал, НАТО — это оборонный альянс. У него нет никаких замыслов в отношении России, никогда их не было и не будет", — сказал глава американской дипломатии на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что НАТО нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не имеет намерений нападать на страны НАТО. Он отметил, что это не имеет смысла, так как не принесет никакой выгоды.Российский лидер также заявил, что западные политики регулярно пугают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Однако, "умные люди" понимают, что это не более чем фейк.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в отсутствие реальных угроз Евросоюз изо всех сил пытаются создать искусственные угрозы, которые якобы исходят от России.

https://1prime.ru/20240429/nato-847803497.html

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нато, россия, расширение нато, энтони блинкен