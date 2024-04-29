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США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН - 29.04.2024, ПРАЙМ
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США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН
США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН - 29.04.2024, ПРАЙМ
США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН
США не выдали визу делегату РФ для участия в заседании Комитета по информации ГА ООН в Нью-Йорке, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T23:22+0300
2024-04-29T23:22+0300
политика
оон
дмитрий полянский
сша
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ООН, 29 апр – ПРАЙМ. США не выдали визу делегату РФ для участия в заседании Комитета по информации ГА ООН в Нью-Йорке, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "В очередной раз вынуждены начать выступление в Комитете по информации с вопроса о том, что американская сторона продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН", — сказал Полянский. По словам Полянского, "вновь сорвано участие в работе 46-й сессии Комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН представителя российской делегации из-за того, что ему не выдали визу, несмотря на своевременно поданные документы". Полянский подчеркнул, что это очередное грубое нарушение обязательств, вытекающих из Соглашения о центральных органах ООН, и оно "наглядно демонстрирует истинное отношение властей США к вопросам защиты свободы доступа к информации и плюрализма СМИ".Дипломат заключил"Рассчитываем, что Секретариат ООН и руководство профильных структур организации с опорой на юридически обязывающие договорённости с принимающим государством приложат необходимые усилия для кардинального выправления подобной неприемлемой ситуации", - заключил дипломат.
https://1prime.ru/20240419/vizy-847539987.html
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оон, дмитрий полянский, сша
Политика, ООН, Дмитрий Полянский, США
23:22 29.04.2024
 
США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН

США не выдали визу делегату РФ для заседания комитета ГА ООН в Нью-Йорке

© Фото : UN Photo/Evan SchneiderСовет безопасности ООН
Совет безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© Фото : UN Photo/Evan Schneider
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ООН, 29 апр – ПРАЙМ. США не выдали визу делегату РФ для участия в заседании Комитета по информации ГА ООН в Нью-Йорке, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"В очередной раз вынуждены начать выступление в Комитете по информации с вопроса о том, что американская сторона продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН", — сказал Полянский.
По словам Полянского, "вновь сорвано участие в работе 46-й сессии Комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН представителя российской делегации из-за того, что ему не выдали визу, несмотря на своевременно поданные документы".
Полянский подчеркнул, что это очередное грубое нарушение обязательств, вытекающих из Соглашения о центральных органах ООН, и оно "наглядно демонстрирует истинное отношение властей США к вопросам защиты свободы доступа к информации и плюрализма СМИ".
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
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Дипломат заключил"Рассчитываем, что Секретариат ООН и руководство профильных структур организации с опорой на юридически обязывающие договорённости с принимающим государством приложат необходимые усилия для кардинального выправления подобной неприемлемой ситуации", - заключил дипломат.
 
ПолитикаООНДмитрий ПолянскийСША
 
 
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