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Торгпалата РФ и Италии приостановила оплату рублями итальянских товаров

Торгпалата РФ и Италии приостановила оплату рублями итальянских товаров - 29.04.2024, ПРАЙМ

Торгпалата РФ и Италии приостановила оплату рублями итальянских товаров

Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, после... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T11:14+0300

2024-04-29T11:14+0300

2024-04-29T11:14+0300

россия

италия

торговля

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, после обращения Комитета по финансовой безопасности Италии, в котором он выразил опасения, что механизм якобы позволит обходить санкции, заявил РИА Новости глава палаты Фердинандо Пелаццо, добавив, что в палате не согласны с этим мнением, так как занимаются неподсанкционными товарами. В феврале Пелаццо сообщал, что ИРТП запустила систему в тестовом режиме на три месяца для компаний-членов палаты. Он подчеркивал, что в товарообмен включались только категории, разрешенные для ввоза в Россию. "Мы начали проводить сделки, все (было - ред.) нормально, условия приемлемы. Но потом Комитет финансовой безопасности Италии, который объединяет несколько министерств, нам сообщил, что не рекомендует эту схему", - рассказал Пелаццо. По его словам, в комитете заявили, что разработанный ИРТП механизм якобы может помочь обойти санкционный режим. Он назвал странным обращение комитета особенно с учетом того, что торговая палата подконтрольна как правительству России, так и Италии. "В конце концов, мы добровольно притормозили работу по этой схеме после того, как мы получили это письмо. Наши юристы рассматривают по существу полученное письмо и изучают содержание 13-ого пакета санкций… 13-й пакет, в любом случае, старается наказать третьи страны, которые помогают обойти санкции, но это нас не касается", - сказал глава ИРТП. Он подчеркнул, что в палате не согласны с мнением итальянского финансового регулятора. "Во-первых, мы всегда говорили, что занимаемся неподсанкционными товарами. Второй момент - мы сами проверяем товары, таможенные коды", - подчеркнул Пелаццо. Он сообщил, что торговая палата намерена поднять вопрос о дальнейшей работе механизма оплаты рублями на собрании своих членов в июле. По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее Пелаццо сообщал, что система позволяет российскому покупателю платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а сама палата со своего счёта в третьей стране могла бы затем переводить эти деньги в Италию.

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россия, италия, торговля