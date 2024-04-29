Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торгпалата РФ и Италии приостановила оплату рублями итальянских товаров - 29.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240429/oplata-tovarov-847800572.html
Торгпалата РФ и Италии приостановила оплату рублями итальянских товаров
Торгпалата РФ и Италии приостановила оплату рублями итальянских товаров - 29.04.2024, ПРАЙМ
Торгпалата РФ и Италии приостановила оплату рублями итальянских товаров
Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, после... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T11:14+0300
2024-04-29T11:14+0300
россия
италия
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/41/758924110_0:28:640:388_1920x0_80_0_0_902139be76fb5a66dc430d726144f246.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, после обращения Комитета по финансовой безопасности Италии, в котором он выразил опасения, что механизм якобы позволит обходить санкции, заявил РИА Новости глава палаты Фердинандо Пелаццо, добавив, что в палате не согласны с этим мнением, так как занимаются неподсанкционными товарами. В феврале Пелаццо сообщал, что ИРТП запустила систему в тестовом режиме на три месяца для компаний-членов палаты. Он подчеркивал, что в товарообмен включались только категории, разрешенные для ввоза в Россию. "Мы начали проводить сделки, все (было - ред.) нормально, условия приемлемы. Но потом Комитет финансовой безопасности Италии, который объединяет несколько министерств, нам сообщил, что не рекомендует эту схему", - рассказал Пелаццо. По его словам, в комитете заявили, что разработанный ИРТП механизм якобы может помочь обойти санкционный режим. Он назвал странным обращение комитета особенно с учетом того, что торговая палата подконтрольна как правительству России, так и Италии. "В конце концов, мы добровольно притормозили работу по этой схеме после того, как мы получили это письмо. Наши юристы рассматривают по существу полученное письмо и изучают содержание 13-ого пакета санкций… 13-й пакет, в любом случае, старается наказать третьи страны, которые помогают обойти санкции, но это нас не касается", - сказал глава ИРТП. Он подчеркнул, что в палате не согласны с мнением итальянского финансового регулятора. "Во-первых, мы всегда говорили, что занимаемся неподсанкционными товарами. Второй момент - мы сами проверяем товары, таможенные коды", - подчеркнул Пелаццо. Он сообщил, что торговая палата намерена поднять вопрос о дальнейшей работе механизма оплаты рублями на собрании своих членов в июле. По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее Пелаццо сообщал, что система позволяет российскому покупателю платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а сама палата со своего счёта в третьей стране могла бы затем переводить эти деньги в Италию.
https://1prime.ru/20240428/spg-847791578.html
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/41/758924110_73:0:640:425_1920x0_80_0_0_dec7387b5a6bfcaa750f6795dd3aae3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, италия, торговля
РОССИЯ, ИТАЛИЯ, торговля
11:14 29.04.2024
 
Торгпалата РФ и Италии приостановила оплату рублями итальянских товаров

Итало-российская торгпалата приостановила оплату рублями итальянских товаров

© flickr.com / Ed YourdonФлаг Италии
Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© flickr.com / Ed Yourdon
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, после обращения Комитета по финансовой безопасности Италии, в котором он выразил опасения, что механизм якобы позволит обходить санкции, заявил РИА Новости глава палаты Фердинандо Пелаццо, добавив, что в палате не согласны с этим мнением, так как занимаются неподсанкционными товарами.
В феврале Пелаццо сообщал, что ИРТП запустила систему в тестовом режиме на три месяца для компаний-членов палаты. Он подчеркивал, что в товарообмен включались только категории, разрешенные для ввоза в Россию.
"Мы начали проводить сделки, все (было - ред.) нормально, условия приемлемы. Но потом Комитет финансовой безопасности Италии, который объединяет несколько министерств, нам сообщил, что не рекомендует эту схему", - рассказал Пелаццо.
Итальянский флаг на улице во Флоренции - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
В Италии поделились мнением насчет санкций против российского СПГ
Вчера, 12:18
По его словам, в комитете заявили, что разработанный ИРТП механизм якобы может помочь обойти санкционный режим. Он назвал странным обращение комитета особенно с учетом того, что торговая палата подконтрольна как правительству России, так и Италии.
"В конце концов, мы добровольно притормозили работу по этой схеме после того, как мы получили это письмо. Наши юристы рассматривают по существу полученное письмо и изучают содержание 13-ого пакета санкций… 13-й пакет, в любом случае, старается наказать третьи страны, которые помогают обойти санкции, но это нас не касается", - сказал глава ИРТП.
Он подчеркнул, что в палате не согласны с мнением итальянского финансового регулятора. "Во-первых, мы всегда говорили, что занимаемся неподсанкционными товарами. Второй момент - мы сами проверяем товары, таможенные коды", - подчеркнул Пелаццо.
Он сообщил, что торговая палата намерена поднять вопрос о дальнейшей работе механизма оплаты рублями на собрании своих членов в июле.
По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее Пелаццо сообщал, что система позволяет российскому покупателю платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а сама палата со своего счёта в третьей стране могла бы затем переводить эти деньги в Италию.
 
РОССИЯИТАЛИЯторговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала