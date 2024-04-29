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Уровень воды в реке у тюменского города Ишим поднялся на восемь сантиметров - 29.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды в реке у тюменского города Ишим поднялся на восемь сантиметров
Уровень воды в реке у тюменского города Ишим поднялся на восемь сантиметров - 29.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке у тюменского города Ишим поднялся на восемь сантиметров
Река Ишим в одноименном городе Тюменской области за последние сутки поднялась на восемь сантиметров, ее уровень на 8.00 (6.00 мск) понедельника составил 1045... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T08:25+0300
2024-04-29T08:26+0300
происшествия
россия
паводок
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – ПРАЙМ. Река Ишим в одноименном городе Тюменской области за последние сутки поднялась на восемь сантиметров, ее уровень на 8.00 (6.00 мск) понедельника составил 1045 сантиметров, рассказали власти региона. Так, по данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала правительства Тюменской области, на 8.00 (6.00 мск) понедельника вода в реке за сутки прибавила 12 сантиметров. Отмечается, что критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров. 22 апреля уровень реки достиг максимума, составив 1064 сантиметров. Сейчас идет вторичный подъём воды в реке.Как сообщили в правительстве региона, паводок в Ишиме может продолжиться по третьего мая. Ожидается, что в этот раз вода может подняться до отметки 1055 сантиметров. Кроме того, уровень воды в Ишиме в селе Абатское за два часа поднялся на сантиметр и на 10.00 (8.00 мск) понедельника достиг отметки в 1215 сантиметров.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели восьмого апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По последним данным МЧС России, в 30 населенных пунктах региона затоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 879 приусадебных участков, 22 участка автодорог.
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россия, паводок, тюменская область
Происшествия, РОССИЯ, паводок, Тюменская область
08:25 29.04.2024 (обновлено: 08:26 29.04.2024)
 
Уровень воды в реке у тюменского города Ишим поднялся на восемь сантиметров

Уровень воды в реке у города Ишим в Тюменской области поднялся до 1045 см

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок в Тюменской области. Архивное фото
Паводок в Тюменской области. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – ПРАЙМ. Река Ишим в одноименном городе Тюменской области за последние сутки поднялась на восемь сантиметров, ее уровень на 8.00 (6.00 мск) понедельника составил 1045 сантиметров, рассказали власти региона.
Так, по данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала правительства Тюменской области, на 8.00 (6.00 мск) понедельника вода в реке за сутки прибавила 12 сантиметров.
Отмечается, что критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров. 22 апреля уровень реки достиг максимума, составив 1064 сантиметров. Сейчас идет вторичный подъём воды в реке.
Как сообщили в правительстве региона, паводок в Ишиме может продолжиться по третьего мая. Ожидается, что в этот раз вода может подняться до отметки 1055 сантиметров.
Кроме того, уровень воды в Ишиме в селе Абатское за два часа поднялся на сантиметр и на 10.00 (8.00 мск) понедельника достиг отметки в 1215 сантиметров.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели восьмого апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По последним данным МЧС России, в 30 населенных пунктах региона затоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 879 приусадебных участков, 22 участка автодорог.
 
ПроисшествияРОССИЯпаводокТюменская область
 
 
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