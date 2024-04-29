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В Польше расследуют дело о продаже армии неисправного вооружения - 29.04.2024, ПРАЙМ
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В Польше расследуют дело о продаже армии неисправного вооружения
В Польше расследуют дело о продаже армии неисправного вооружения - 29.04.2024, ПРАЙМ
В Польше расследуют дело о продаже армии неисправного вооружения
Варшавская прокуратура начала расследование принятия на вооружение армии неисправных карабинов "Grot", сообщает агентство IAR. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T15:42+0300
2024-04-29T15:42+0300
вооружения
польша
вооружение
расследование
прокуратура
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ВАРШАВА, 29 апр – ПРАЙМ. Варшавская прокуратура начала расследование принятия на вооружение армии неисправных карабинов "Grot", сообщает агентство IAR. "Окружная прокуратура Варшавы начала следствие по делу о карабине "Grot". Расследование ведет отдел по военным делам", — говорится в сообщении. По данным агентства, речь идет "о продаже армии неисправного оружия". Следствие подозревает, что начальник инспекции вооружений и командиры специального подразделения NIL принимали на вооружение карабин "Grot" "по политическому требованию тогдашнего главы министерства национальной обороны Антони Мачеревича". Агентство напоминает, что в январе 2021 года бывший офицер спецподразделения GROM Павел Мошнер совместно с командой специалистов представили отчет, в котором перечислили 22 недостатка карабина, такие как подверженность коррозии, перегреву, растрескиванию прикладов при ударе и, в некоторых случаях, невозможность стрельбы. Ранее сообщалось, что данный карабин в количестве около 10 тысяч штук Польша поставляла украинской армии в рамках безвозмездной военной помощи. После публикации польского отчета о недостатках этого оружия, бывший министр национальной обороны Мариуш Блащак, находясь на своем посту, сообщил о заключении крупного контракта на поставку Украине карабинов модели Grot.Позже пресс-служба Polska Grupa Zbrojeniowa (Польской группы вооружений) сообщила, что ни завод-производитель, ни сама группа не заключали договор с украинской стороной на продажу карабинов Grot.
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польша, вооружение, расследование, прокуратура
Вооружения, ПОЛЬША, вооружение, расследование, прокуратура
15:42 29.04.2024
 
В Польше расследуют дело о продаже армии неисправного вооружения

Прокуратура Польши расследует дело о принятии на вооружение неисправных карабинов "Grot"

© Public DomainКраков, Польша
Краков, Польша
© Public Domain
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ВАРШАВА, 29 апр – ПРАЙМ. Варшавская прокуратура начала расследование принятия на вооружение армии неисправных карабинов "Grot", сообщает агентство IAR.
"Окружная прокуратура Варшавы начала следствие по делу о карабине "Grot". Расследование ведет отдел по военным делам", — говорится в сообщении.
По данным агентства, речь идет "о продаже армии неисправного оружия".
Следствие подозревает, что начальник инспекции вооружений и командиры специального подразделения NIL принимали на вооружение карабин "Grot" "по политическому требованию тогдашнего главы министерства национальной обороны Антони Мачеревича".
Агентство напоминает, что в январе 2021 года бывший офицер спецподразделения GROM Павел Мошнер совместно с командой специалистов представили отчет, в котором перечислили 22 недостатка карабина, такие как подверженность коррозии, перегреву, растрескиванию прикладов при ударе и, в некоторых случаях, невозможность стрельбы.
Ранее сообщалось, что данный карабин в количестве около 10 тысяч штук Польша поставляла украинской армии в рамках безвозмездной военной помощи.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
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10:50
После публикации польского отчета о недостатках этого оружия, бывший министр национальной обороны Мариуш Блащак, находясь на своем посту, сообщил о заключении крупного контракта на поставку Украине карабинов модели Grot.
Позже пресс-служба Polska Grupa Zbrojeniowa (Польской группы вооружений) сообщила, что ни завод-производитель, ни сама группа не заключали договор с украинской стороной на продажу карабинов Grot.
 
ВооруженияПОЛЬШАвооружениерасследованиепрокуратура
 
 
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