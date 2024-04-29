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Страны Прибалтики вновь обвинили Россию в нарушении работы авиации - 29.04.2024, ПРАЙМ
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Страны Прибалтики вновь обвинили Россию в нарушении работы авиации
Страны Прибалтики вновь обвинили Россию в нарушении работы авиации - 29.04.2024, ПРАЙМ
Страны Прибалтики вновь обвинили Россию в нарушении работы авиации
Главы МИД прибалтийских республик вновь обвинили Россию в нарушении работы военно-воздушных сил в Балтийском море, пишет Financial Times. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T18:16+0300
2024-04-29T18:16+0300
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Главы МИД прибалтийских республик вновь обвинили Россию в нарушении работы военно-воздушных сил в Балтийском море, пишет Financial Times.Газета отмечает, что Россию обвинили в подавлении сигнала GPS, из-за чего два финских самолета были вынуждены вернуться обратно на середине маршрута из-за невозможности продолжать полет на Балтийским морем."Мы рассматриваем происходящее с GPS как часть враждебной деятельности России и обязательно обсудим это с нашими союзниками. Подобные действия несут угрозу для нашей безопасности", — сказал FT глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что проблемы с GPS на Балтике на границе с РФ становятся все серьезнее, по его оценкам, нарушение сигнала коснулось более десяти тысяч гражданских рейсов за последние несколько месяцев.Главы дипведомств считают, что за нарушением сигнала и трудностями в навигации в регионе стоит Россия. Эксперты связывают это с намерением РФ защитить Калининградскую область от атак БПЛА.Ранее глава ВМС Швеции Ева Скуг Хаслум обвинила РФ во вмешательстве в работу GPS, что наносит ущерб региональной экономике и несет угрозу для безопасности стран региона.
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эстония, латвия, литва, рф, gps
Политика, ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, РФ, GPS
18:16 29.04.2024
 
Страны Прибалтики вновь обвинили Россию в нарушении работы авиации

FT: главы МИД прибалтийских стран обвинили Россию в подавлении GPS

© fotolia.com / maurisole Рига
Рига - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© fotolia.com / maurisole
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Главы МИД прибалтийских республик вновь обвинили Россию в нарушении работы военно-воздушных сил в Балтийском море, пишет Financial Times.
Газета отмечает, что Россию обвинили в подавлении сигнала GPS, из-за чего два финских самолета были вынуждены вернуться обратно на середине маршрута из-за невозможности продолжать полет на Балтийским морем.
"Мы рассматриваем происходящее с GPS как часть враждебной деятельности России и обязательно обсудим это с нашими союзниками. Подобные действия несут угрозу для нашей безопасности", — сказал FT глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что проблемы с GPS на Балтике на границе с РФ становятся все серьезнее, по его оценкам, нарушение сигнала коснулось более десяти тысяч гражданских рейсов за последние несколько месяцев.
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Главы дипведомств считают, что за нарушением сигнала и трудностями в навигации в регионе стоит Россия. Эксперты связывают это с намерением РФ защитить Калининградскую область от атак БПЛА.
Ранее глава ВМС Швеции Ева Скуг Хаслум обвинила РФ во вмешательстве в работу GPS, что наносит ущерб региональной экономике и несет угрозу для безопасности стран региона.
 
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