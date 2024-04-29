https://1prime.ru/20240429/prizy-nko-847800168.html

В России расширили перечень НКО, призы которых не облагаются НДФЛ

В России расширили перечень НКО, призы которых не облагаются НДФЛ - 29.04.2024, ПРАЙМ

В России расширили перечень НКО, призы которых не облагаются НДФЛ

Правительство России расширило перечень некоммерческих организаций, гранты, премии и призы которых не облагаются НДФЛ, сообщается в официальном телеграм-канале... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T10:20+0300

2024-04-29T10:20+0300

2024-04-29T10:20+0300

россия

нко

правительство

https://cdnn.1prime.ru/img/84099/68/840996835_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_0516652248960cc45ba3c96d99fff0e4.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Правительство России расширило перечень некоммерческих организаций, гранты, премии и призы которых не облагаются НДФЛ, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. "Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня некоммерческих организаций, гранты, премии и призы которых не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ, 13%). В перечень включена организация "Больше, чем путешествие", которая реализует одноименную молодежную туристическую программу: призеры и победители всероссийских детских и молодежных проектов получают поощрение в виде сертификатов на туристические поездки", - говорится в сообщении кабмина. Сертификаты дают возможность бесплатно отправиться в путешествие, в том числе по уникальным маршрутам – например, побывать в Заполярье. "Поездки приобретаются организацией у туроператоров и предоставляются участникам программы бесплатно. Однако по закону такие призы должны облагаться НДФЛ. Подписанное постановление отменяет эту норму для участников данной программы", - пояснили в кабмине.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нко, правительство