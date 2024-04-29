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Евросоюз в мае введет уголовное наказание за обход санкций - 29.04.2024, ПРАЙМ
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Евросоюз в мае введет уголовное наказание за обход санкций
Евросоюз в мае введет уголовное наказание за обход санкций - 29.04.2024, ПРАЙМ
Евросоюз в мае введет уголовное наказание за обход санкций
Директива об уголовном наказании за попытки обхода санкций на уровне ЕС, предусматривающая штрафы и лишение свободы на срок вплоть до пяти лет, опубликована в... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T09:57+0300
2024-04-29T09:57+0300
европа
санкции против рф
уголовное наказание
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – ПРАЙМ. Директива об уголовном наказании за попытки обхода санкций на уровне ЕС, предусматривающая штрафы и лишение свободы на срок вплоть до пяти лет, опубликована в понедельник в официальном журнале ЕС, она вступит в силу через 20 дней, следует из документа. "Настоящая директива вступает в силу на двадцатый день после ее публикации в официальном журнале Евросоюза", - указывается в документе. У стран Евросоюза после вступления документа в силу во второй половине мая этого года будет еще год, чтобы внедрить новые правила на практике на национальном уровне. Директива, как ожидается, в том числе позволит конфисковывать по решению судов замороженные частные российские активы. Совет ЕС 12 апреля окончательно утвердил принятую ранее Европарламентом директиву об уголовном наказании за обход европейских санкций. Сообщалось, что под преступления теперь подпадают, к примеру, нарушения запрета на поездки, реализация имущества, которое должно находиться под санкциями, осуществление запрещенных финансовых операций. За побуждение к нарушению санкций также может применяться уголовное наказание. В директиве прописаны, в частности, все принимаемые ЕС санкции, а также даны определения их нарушения или обхода, которые попадают в разряд уголовных преступлений, для каждого нарушения установлены наказания от штрафов вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Организации, способствующие обходу санкций, могут лишить лицензий. Нарушения включают сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации. Закон уточняет, что гуманитарная помощь или поддержка основных человеческих потребностей не должны считаться нарушением санкций. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял о потенциальной возможности конфисковать часть из замороженных на территории стран ЕС 28 миллиардов евро частных российских активов, если по суду будет доказано, что владелец таких средств совершил уголовное преступление - обход санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
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европа, санкции против рф, уголовное наказание
ЕВРОПА, санкции против РФ, уголовное наказание
09:57 29.04.2024
 
Евросоюз в мае введет уголовное наказание за обход санкций

В ЕС во второй половине мая вступит в силу наказание за обход санкций

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – ПРАЙМ. Директива об уголовном наказании за попытки обхода санкций на уровне ЕС, предусматривающая штрафы и лишение свободы на срок вплоть до пяти лет, опубликована в понедельник в официальном журнале ЕС, она вступит в силу через 20 дней, следует из документа.
"Настоящая директива вступает в силу на двадцатый день после ее публикации в официальном журнале Евросоюза", - указывается в документе.
У стран Евросоюза после вступления документа в силу во второй половине мая этого года будет еще год, чтобы внедрить новые правила на практике на национальном уровне. Директива, как ожидается, в том числе позволит конфисковывать по решению судов замороженные частные российские активы.
Совет ЕС 12 апреля окончательно утвердил принятую ранее Европарламентом директиву об уголовном наказании за обход европейских санкций. Сообщалось, что под преступления теперь подпадают, к примеру, нарушения запрета на поездки, реализация имущества, которое должно находиться под санкциями, осуществление запрещенных финансовых операций. За побуждение к нарушению санкций также может применяться уголовное наказание.
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В директиве прописаны, в частности, все принимаемые ЕС санкции, а также даны определения их нарушения или обхода, которые попадают в разряд уголовных преступлений, для каждого нарушения установлены наказания от штрафов вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Организации, способствующие обходу санкций, могут лишить лицензий.
Нарушения включают сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации. Закон уточняет, что гуманитарная помощь или поддержка основных человеческих потребностей не должны считаться нарушением санкций.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял о потенциальной возможности конфисковать часть из замороженных на территории стран ЕС 28 миллиардов евро частных российских активов, если по суду будет доказано, что владелец таких средств совершил уголовное преступление - обход санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
 
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