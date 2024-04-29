https://1prime.ru/20240429/sanktsii-847808703.html

В Великобритании признали, что санкции против России не работают

В Великобритании признали, что санкции против России не работают - 29.04.2024, ПРАЙМ

В Великобритании признали, что санкции против России не работают

Санкции в отношении России не работают, признала председательница специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин. | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T20:08+0300

2024-04-29T20:08+0300

2024-04-29T20:14+0300

политика

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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Санкции в отношении России не работают, признала председательница специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин. "Существует единодушное мнение, что санкции не работают в соответствии с их указанной целью — вызвать настоящие проблемы для российской экономики... МВФ (Международный валютный фонд — прим. ред.) предсказывает, что в этом году она станет одной из сильнейших экономик", — заявила Болдуин в интервью газете Financial Times. Глава комитета утверждает, что чем дольше действует режим ограничительных мер против России, тем больше способов появляется для обхода санкций. Болдуин признает, что одна из ключевых санкционных мер в отношении России — потолок цен на российскую нефть — "работает не особо эффективно". После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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