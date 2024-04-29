https://1prime.ru/20240429/serbiya-847809510.html

"Всякое, но не это": Вучич опроверг "мечту" Сербии вступить в БРИКС

"Всякое, но не это": Вучич опроверг "мечту" Сербии вступить в БРИКС - 29.04.2024, ПРАЙМ

"Всякое, но не это": Вучич опроверг "мечту" Сербии вступить в БРИКС

Белград был и останется на европейском пути, подтвердил президент Сербии Александр Вучич. | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T21:16+0300

2024-04-29T21:16+0300

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БЕЛГРАД, 29 апр — ПРАЙМ. Белград был и останется на европейском пути, подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Главу Сербии попросили в понедельник прокомментировать заявление "эксперта" из Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) Иваны Страднер о том, что Вучич мечтает отказаться от пути в Евросоюз ради членства в БРИКС, "его сердце лежит в Москве, а кошелек в Брюсселе". "Откуда она знает, о чем я думаю. Разве они мне вставили какой-то чип и сейчас занимаются тем, что читают мои мысли, что мне снится и о чем мечтаю? Они что сошли с ума все вместе? И это не первый раз читаю, откуда вы, сумасшедшие, знаете, о чем я мечтаю?! Мне всякое другое снится, но не это", — заявил Вучич в ходе выступления в понедельник. По его словам, такие комментаторы "ненормальные", их всех надо лечить, но "вопрос в том, кто будет доктором?". Вучич подчеркнул, что уважает БРИКС, однако Сербия была и останется на европейском пути, вопреки попыткам "столкнуть" страну с этого пути."Вопреки всяким попыткам некоторых, которые говорят, что выступают за Сербию на европейском пути, чтобы столкнуть ее с этого пути. Мы останемся на европейском пути, специально, чтобы они нервничали", — заключил сербский лидер.

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сербия, ес, европа, брикс, александр вучич