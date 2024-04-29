Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Всякое, но не это": Вучич опроверг "мечту" Сербии вступить в БРИКС - 29.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240429/serbiya-847809510.html
"Всякое, но не это": Вучич опроверг "мечту" Сербии вступить в БРИКС
"Всякое, но не это": Вучич опроверг "мечту" Сербии вступить в БРИКС - 29.04.2024, ПРАЙМ
"Всякое, но не это": Вучич опроверг "мечту" Сербии вступить в БРИКС
Белград был и останется на европейском пути, подтвердил президент Сербии Александр Вучич. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T21:16+0300
2024-04-29T21:18+0300
политика
сербия
ес
европа
брикс
александр вучич
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg
БЕЛГРАД, 29 апр — ПРАЙМ. Белград был и останется на европейском пути, подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Главу Сербии попросили в понедельник прокомментировать заявление "эксперта" из Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) Иваны Страднер о том, что Вучич мечтает отказаться от пути в Евросоюз ради членства в БРИКС, "его сердце лежит в Москве, а кошелек в Брюсселе". "Откуда она знает, о чем я думаю. Разве они мне вставили какой-то чип и сейчас занимаются тем, что читают мои мысли, что мне снится и о чем мечтаю? Они что сошли с ума все вместе? И это не первый раз читаю, откуда вы, сумасшедшие, знаете, о чем я мечтаю?! Мне всякое другое снится, но не это", — заявил Вучич в ходе выступления в понедельник. По его словам, такие комментаторы "ненормальные", их всех надо лечить, но "вопрос в том, кто будет доктором?". Вучич подчеркнул, что уважает БРИКС, однако Сербия была и останется на европейском пути, вопреки попыткам "столкнуть" страну с этого пути."Вопреки всяким попыткам некоторых, которые говорят, что выступают за Сербию на европейском пути, чтобы столкнуть ее с этого пути. Мы останемся на европейском пути, специально, чтобы они нервничали", — заключил сербский лидер.
https://1prime.ru/20240324/846656156.html
сербия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_23ec5241f3385d342214d042cd47efe4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сербия, ес, европа, брикс, александр вучич
Политика, СЕРБИЯ, ЕС, ЕВРОПА, БРИКС, Александр Вучич
21:16 29.04.2024 (обновлено: 21:18 29.04.2024)
 
"Всякое, но не это": Вучич опроверг "мечту" Сербии вступить в БРИКС

Вучич: Сербия продолжает свой европейский путь и на нем и останется

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 29 апр — ПРАЙМ. Белград был и останется на европейском пути, подтвердил президент Сербии Александр Вучич.
Главу Сербии попросили в понедельник прокомментировать заявление "эксперта" из Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) Иваны Страднер о том, что Вучич мечтает отказаться от пути в Евросоюз ради членства в БРИКС, "его сердце лежит в Москве, а кошелек в Брюсселе".
"Откуда она знает, о чем я думаю. Разве они мне вставили какой-то чип и сейчас занимаются тем, что читают мои мысли, что мне снится и о чем мечтаю? Они что сошли с ума все вместе? И это не первый раз читаю, откуда вы, сумасшедшие, знаете, о чем я мечтаю?! Мне всякое другое снится, но не это", — заявил Вучич в ходе выступления в понедельник.
По его словам, такие комментаторы "ненормальные", их всех надо лечить, но "вопрос в том, кто будет доктором?".
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Белград не введет санкции против России, заявил экс-глава спецслужб Сербии
24 марта, 11:05
Вучич подчеркнул, что уважает БРИКС, однако Сербия была и останется на европейском пути, вопреки попыткам "столкнуть" страну с этого пути.
"Вопреки всяким попыткам некоторых, которые говорят, что выступают за Сербию на европейском пути, чтобы столкнуть ее с этого пути. Мы останемся на европейском пути, специально, чтобы они нервничали", — заключил сербский лидер.
 
ПолитикаСЕРБИЯЕСЕВРОПАБРИКСАлександр Вучич
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала