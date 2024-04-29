https://1prime.ru/20240429/sholts-847801019.html
Слова Шольца о России возмутили пользователей Х
Слова Шольца о России возмутили пользователей Х - 29.04.2024, ПРАЙМ
Слова Шольца о России возмутили пользователей Х
Заявления канцлера Германия Олафа Шольца насчет того, что действия России "вынуждают укреплять европейскую опору НАТО", вызвали негативную реакцию со стороны... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T12:21+0300
2024-04-29T12:21+0300
2024-04-29T12:21+0300
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Заявления канцлера Германия Олафа Шольца насчет того, что действия России "вынуждают укреплять европейскую опору НАТО", вызвали негативную реакцию со стороны пользователей социальной сети Х.Так, один из комментаторов написал, что Россия никогда не нападала на НАТО, однако сам альянс уже практически гранит со страной, активно увеличиваясь на восток. Другой читатель, поддеживая дискусси, назвал Шольца "марионеткой" и спросил у канцлера, какого "войти в учебники немецкой истории как пример позора?"."Третья мировая война уже на подходе…" — написал еще один пользователь."Поджигатели войны", — поделился своим мнением другой.Ранее президент России Владимир Путин говорил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Прибалтики. По словам главы государства, представители западной элиты регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
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россия, германия, нато, сво
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, НАТО, СВО
Слова Шольца о России возмутили пользователей Х
Слова концлера Германии Олафа Шольца про НАТО возмутили пользователей сети Х
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ.
Заявления канцлера Германия Олафа Шольца насчет того, что действия России "вынуждают укреплять европейскую опору НАТО", вызвали негативную реакцию со стороны пользователей социальной сети Х
.
Так, один из комментаторов написал, что Россия никогда не нападала на НАТО, однако сам альянс уже практически гранит со страной, активно увеличиваясь на восток. Другой читатель, поддеживая дискусси, назвал Шольца "марионеткой" и спросил у канцлера, какого "войти в учебники немецкой истории как пример позора?".
"Третья мировая война уже на подходе…" — написал еще один пользователь.
"Поджигатели войны", — поделился своим мнением другой.
Ранее президент России Владимир Путин говорил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Прибалтики. По словам главы государства, представители западной элиты регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
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