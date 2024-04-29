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В ГИБДД рассказали, за что чаще всего штрафуют при помощи камер
В ГИБДД рассказали, за что чаще всего штрафуют при помощи камер - 29.04.2024, ПРАЙМ
В ГИБДД рассказали, за что чаще всего штрафуют при помощи камер
Количество штрафов за нарушение правил дорожного движения выросли на 20% по итогам 2023 года, в МВД рассказали "Autonews.ru" о самых частых нарушениях. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T19:44+0300
2024-04-29T19:44+0300
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Количество штрафов за нарушение правил дорожного движения выросли на 20% по итогам 2023 года, в МВД рассказали "Autonews.ru" о самых частых нарушениях.Российские водители по итогам 2023 года получили на 20% штрафов с камер за нарушение ПДД, их количество выросло до 221 миллиона, что составляет 92% всех выписанных штрафов.В России за 2023 год количество стационарных камер увеличилось почти на 10% до 25,2 тысячи, а также возросло количество камер, размещенных на автомобилях службы ДПС, к примеру, в проблесковых маячках.Самыми часто фиксируемыми с помощью камер нарушениями стали превышения скорости (70,4%), въезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД (14,1%), не соблюдение требований дорожных знаков и разметки (11,9%) и проезд на красный сигнал светофора (11,2%).Также в число частых нарушений входит нарушение правил безопасности в автомобиле (непристегнутый ремень безопасности), пересечение стоп-линии при остановке на светофоре, движение по выделенной полосе для маршрутного транспорта.В ГИБДД рассказали, что сотрудники ДПС чаще ловят водителей за нарушение правил остановки и стоянки, не предоставление преимущества пешеходу, нарушение правил проезда ж/д путей и др.
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РОССИЯ, ГИБДД, штрафы ГИБДД, ДПС, дорожные штрафы, дорожные камеры
В ГИБДД рассказали, за что чаще всего штрафуют при помощи камер
Autonews: количество фиксаций нарушений ПДД дорожными камерами выросло на 20%
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ.
Количество штрафов за нарушение правил дорожного движения выросли на 20% по итогам 2023 года, в МВД рассказали "Autonews.ru
" о самых частых нарушениях.
Российские водители по итогам 2023 года получили на 20% штрафов с камер за нарушение ПДД, их количество выросло до 221 миллиона, что составляет 92% всех выписанных штрафов.
В России за 2023 год количество стационарных камер увеличилось почти на 10% до 25,2 тысячи, а также возросло количество камер, размещенных на автомобилях службы ДПС, к примеру, в проблесковых маячках.
Самыми часто фиксируемыми с помощью камер нарушениями стали превышения скорости (70,4%), въезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД (14,1%), не соблюдение требований дорожных знаков и разметки (11,9%) и проезд на красный сигнал светофора (11,2%).
Также в число частых нарушений входит нарушение правил безопасности в автомобиле (непристегнутый ремень безопасности), пересечение стоп-линии при остановке на светофоре, движение по выделенной полосе для маршрутного транспорта.
В ГИБДД рассказали, что сотрудники ДПС чаще ловят водителей за нарушение правил остановки и стоянки, не предоставление преимущества пешеходу, нарушение правил проезда ж/д путей и др.
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