https://1prime.ru/20240429/shtrafy-847808125.html

В ГИБДД рассказали, за что чаще всего штрафуют при помощи камер

В ГИБДД рассказали, за что чаще всего штрафуют при помощи камер - 29.04.2024, ПРАЙМ

В ГИБДД рассказали, за что чаще всего штрафуют при помощи камер

Количество штрафов за нарушение правил дорожного движения выросли на 20% по итогам 2023 года, в МВД рассказали "Autonews.ru" о самых частых нарушениях. | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T19:44+0300

2024-04-29T19:44+0300

2024-04-29T19:47+0300

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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Количество штрафов за нарушение правил дорожного движения выросли на 20% по итогам 2023 года, в МВД рассказали "Autonews.ru" о самых частых нарушениях.Российские водители по итогам 2023 года получили на 20% штрафов с камер за нарушение ПДД, их количество выросло до 221 миллиона, что составляет 92% всех выписанных штрафов.В России за 2023 год количество стационарных камер увеличилось почти на 10% до 25,2 тысячи, а также возросло количество камер, размещенных на автомобилях службы ДПС, к примеру, в проблесковых маячках.Самыми часто фиксируемыми с помощью камер нарушениями стали превышения скорости (70,4%), въезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД (14,1%), не соблюдение требований дорожных знаков и разметки (11,9%) и проезд на красный сигнал светофора (11,2%).Также в число частых нарушений входит нарушение правил безопасности в автомобиле (непристегнутый ремень безопасности), пересечение стоп-линии при остановке на светофоре, движение по выделенной полосе для маршрутного транспорта.В ГИБДД рассказали, что сотрудники ДПС чаще ловят водителей за нарушение правил остановки и стоянки, не предоставление преимущества пешеходу, нарушение правил проезда ж/д путей и др.

https://1prime.ru/20240426/shtraf-847726135.html

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