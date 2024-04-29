https://1prime.ru/20240429/spetsoperatsiya-na-ukraine-847798756.html
Запад признал, что Киев увяз в яме проблем. Новое оружие уже не поможет
Запад признал, что Киев увяз в яме проблем. Новое оружие уже не поможет - 29.04.2024, ПРАЙМ
Запад признал, что Киев увяз в яме проблем. Новое оружие уже не поможет
Согласовав очередной пакет военной помощи Киеву, его союзники обозначили и новые ожидания, однако прыгнуть выше головы у Украины вряд ли получится, пишет... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T07:32+0300
2024-04-29T07:32+0300
2024-04-29T07:32+0300
спецоперация на украине
россия
сша
украина
вооружение
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Согласовав очередной пакет военной помощи Киеву, его союзники обозначили и новые ожидания, однако прыгнуть выше головы у Украины вряд ли получится, пишет издание The Washington Post.Так, по словам американских чиновников, новый транш военной помощи даст Украине возможность сдерживать наступательные движения России в ближайшие месяцы, однако острый дефицит военных и явное преимущество российский армии в огневой мощи дает понять, что шанс восстановить наступательный потенциал появится у Киева не раньше 2025 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, издание отмечает, что одобренный после долгого времени ожидания пакет помощи Киеву стал для него необходимой инъекцией надежды, а президент Украины Владимир Зеленский назвал затянувшуюся помощь со стороны США спасательным кругом. "У нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит вооружения, в которых мы так нуждаемся", — говорио он ранее в интервью NBC News.В свою очередь советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан неделей ранее сказал, что Украине еще потребуется время, чтобы "выкарабкаться из ямы", которую спровоцировала шестимесячная задержка проекта поддержки в конгрессе, и что Киеву может еще понадобиться американская помощь.Кроме того, как в пятницу говорил глава Пентагона Ллойд Остин, что путь Украины будет "зависеть от того, сможет ли она эффективно использовать эти системы и поддерживать их, а также от того, сможет ли она мобилизовать достаточное количество войск для пополнения своих рядов".Издание отмечает, что спустя два года с начала российской операции на Украине ВСУ значительно утратили свой боевой дух на фоне существенного превосходства России на линии фронта, которые выражается как в вооружении, так и в человеческом ресурсе. Также под вопросом для Украины остается членство в НАТО, с приглашением в которую Запад не торопится. Как отмечено в материале статьи, администрация главы Белого дома Джо Байдена уже исключила возможность направления Киеву приглашения в блок, в конгрессе призывают президента подойти к этому вопросу с идеей, что "Украине должен быть предложен реалистичный путь к членству в НАТО", но только если она выполнит условия и требования Североатлантического альянса.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>
https://1prime.ru/20240428/ukraina-847797131.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, вооружение
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА, вооружение
Запад признал, что Киев увяз в яме проблем. Новое оружие уже не поможет
WP: в США заявили, что Украина восстановит личный состав не раньше 2025 года
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ.
Согласовав очередной пакет военной помощи Киеву, его союзники обозначили и новые ожидания, однако прыгнуть выше головы у Украины вряд ли получится, пишет
издание The Washington Post.
Так, по словам американских чиновников, новый транш военной помощи даст Украине возможность сдерживать наступательные движения России в ближайшие месяцы, однако острый дефицит военных и явное преимущество российский армии в огневой мощи дает понять, что шанс восстановить наступательный потенциал появится у Киева не раньше 2025 года.
Так, издание отмечает, что одобренный после долгого времени ожидания пакет помощи Киеву стал для него необходимой инъекцией надежды, а президент Украины Владимир Зеленский назвал затянувшуюся помощь со стороны США спасательным кругом.
"У нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит вооружения, в которых мы так нуждаемся", — говорио он ранее в интервью NBC News.
В Польше заявили, что зенитный зонтик над Украиной становится "дырявым"
В свою очередь советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан неделей ранее сказал, что Украине еще потребуется время, чтобы "выкарабкаться из ямы", которую спровоцировала шестимесячная задержка проекта поддержки в конгрессе, и что Киеву может еще понадобиться американская помощь.
Кроме того, как в пятницу говорил глава Пентагона Ллойд Остин, что путь Украины будет "зависеть от того, сможет ли она эффективно использовать эти системы и поддерживать их, а также от того, сможет ли она мобилизовать достаточное количество войск для пополнения своих рядов".
Издание отмечает, что спустя два года с начала российской операции на Украине ВСУ значительно утратили свой боевой дух на фоне существенного превосходства России на линии фронта, которые выражается как в вооружении, так и в человеческом ресурсе. Также под вопросом для Украины остается членство в НАТО, с приглашением в которую Запад не торопится.
Как отмечено в материале статьи, администрация главы Белого дома Джо Байдена уже исключила возможность направления Киеву приглашения в блок, в конгрессе призывают президента подойти к этому вопросу с идеей, что "Украине должен быть предложен реалистичный путь к членству в НАТО", но только если она выполнит условия и требования Североатлантического альянса.