https://1prime.ru/20240429/spetsoperatsiya-na-ukraine-847800454.html

Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России

Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России - 29.04.2024, ПРАЙМ

Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России

Украинские солдаты, воюющие на Авдеевском направлении, признали превосходство российских войск, сообщает издание El Pais."Они становятся все лучше и лучше…", —... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T11:11+0300

2024-04-29T11:11+0300

2024-04-29T11:11+0300

спецоперация на украине

россия

украина

всу

вооружение

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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Украинские солдаты, воюющие на Авдеевском направлении, признали превосходство российских войск, сообщает издание El Pais."Они становятся все лучше и лучше…", — сообщил один из солдат.В материале газеты также указано, что Вооруженные силы России показали высокую способность к обучению и адаптации как в тактическом, так и в технологическом палне на линии боевого соприкосновения.Как, в свою очередь, отметил командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, Североатлантический блок особенно беспокоится из-за успеха российской стороны в сфере производства вооружения.Ранее в апреле военный говорил, что российская армия превосходят ВСУ по обеспечению снарядами практически в пять раз. Он также отмечал, что Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь блок НАТО.

https://1prime.ru/20240429/abrams-847800043.html

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россия, украина, всу, вооружение