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Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России - 29.04.2024, ПРАЙМ
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Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России
Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России - 29.04.2024, ПРАЙМ
Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России
Украинские солдаты, воюющие на Авдеевском направлении, признали превосходство российских войск, сообщает издание El Pais."Они становятся все лучше и лучше…", —... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T11:11+0300
2024-04-29T11:11+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Украинские солдаты, воюющие на Авдеевском направлении, признали превосходство российских войск, сообщает издание El Pais."Они становятся все лучше и лучше…", — сообщил один из солдат.В материале газеты также указано, что Вооруженные силы России показали высокую способность к обучению и адаптации как в тактическом, так и в технологическом палне на линии боевого соприкосновения.Как, в свою очередь, отметил командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, Североатлантический блок особенно беспокоится из-за успеха российской стороны в сфере производства вооружения.Ранее в апреле военный говорил, что российская армия превосходят ВСУ по обеспечению снарядами практически в пять раз. Он также отмечал, что Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь блок НАТО.
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россия, украина, всу, вооружение
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, вооружение
11:11 29.04.2024
 
Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России

El Pais: солдаты ВСУ признали превосходство ВС РФ на Авдеевском направлении

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов группировки "Юг" на Северском направлении
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Украинские солдаты, воюющие на Авдеевском направлении, признали превосходство российских войск, сообщает издание El Pais.

"Они становятся все лучше и лучше…", — сообщил один из солдат.
В материале газеты также указано, что Вооруженные силы России показали высокую способность к обучению и адаптации как в тактическом, так и в технологическом палне на линии боевого соприкосновения.
Как, в свою очередь, отметил командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, Североатлантический блок особенно беспокоится из-за успеха российской стороны в сфере производства вооружения.

Ранее в апреле военный говорил, что российская армия превосходят ВСУ по обеспечению снарядами практически в пять раз. Он также отмечал, что Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь блок НАТО.
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