Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России
El Pais: солдаты ВСУ признали превосходство ВС РФ на Авдеевском направлении
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов группировки "Юг" на Северском направлении
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Украинские солдаты, воюющие на Авдеевском направлении, признали превосходство российских войск, сообщает издание El Pais.
"Они становятся все лучше и лучше…", — сообщил один из солдат.
"Они становятся все лучше и лучше…", — сообщил один из солдат.
В материале газеты также указано, что Вооруженные силы России показали высокую способность к обучению и адаптации как в тактическом, так и в технологическом палне на линии боевого соприкосновения.
Как, в свою очередь, отметил командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, Североатлантический блок особенно беспокоится из-за успеха российской стороны в сфере производства вооружения.
Ранее в апреле военный говорил, что российская армия превосходят ВСУ по обеспечению снарядами практически в пять раз. Он также отмечал, что Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь блок НАТО.
Ранее в апреле военный говорил, что российская армия превосходят ВСУ по обеспечению снарядами практически в пять раз. Он также отмечал, что Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь блок НАТО.