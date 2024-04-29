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"Катастрофически". Немецкий генерал неожиданно высказался о России - 29.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Катастрофически". Немецкий генерал неожиданно высказался о России
"Катастрофически". Немецкий генерал неожиданно высказался о России - 29.04.2024, ПРАЙМ
"Катастрофически". Немецкий генерал неожиданно высказался о России
Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война. Напротив: катастрофические последствия такого... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T11:56+0300
2024-04-29T11:56+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Западные государства совершили ошибку, недооценив возможности России и сорвав мирные переговоры, рассказал бывший командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят в интервью Overton Magazin."Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война. Напротив: катастрофические последствия такого подхода можно предотвратить только, если удастся не допустить военного поражения за счет скорейшего прекращения боевых действий и проведения мирных переговоров между двумя воюющими государствами", — отметил военный.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, как подчеркнул генерал, Запад ошибся особенно серьезно, катастрофически неверно оценив военную мощь России. По его словам, обстановка на Украине складывается отнюдь не в пользу ВСУ, и с каждым днем ситуация для Киева становится все сложнее .В заключение Куят призвал представителей западной элиты не закрывать глаза на то, что народ Украины хочет мира.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и некоторые другие поселения в Донбассе.
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россия, украина, германия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ВСУ
11:56 29.04.2024
 
"Катастрофически". Немецкий генерал неожиданно высказался о России

Генерал Куят заявил, что страны Запада катастрофически недооценили Россию

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Западные государства совершили ошибку, недооценив возможности России и сорвав мирные переговоры, рассказал бывший командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят в интервью Overton Magazin.

"Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война. Напротив: катастрофические последствия такого подхода можно предотвратить только, если удастся не допустить военного поражения за счет скорейшего прекращения боевых действий и проведения мирных переговоров между двумя воюющими государствами", — отметил военный.
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Кроме того, как подчеркнул генерал, Запад ошибся особенно серьезно, катастрофически неверно оценив военную мощь России. По его словам, обстановка на Украине складывается отнюдь не в пользу ВСУ, и с каждым днем ситуация для Киева становится все сложнее .
В заключение Куят призвал представителей западной элиты не закрывать глаза на то, что народ Украины хочет мира.

Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и некоторые другие поселения в Донбассе.
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России
11:11
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАГЕРМАНИЯВСУ
 
 
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