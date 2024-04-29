"Катастрофически". Немецкий генерал неожиданно высказался о России
Генерал Куят заявил, что страны Запада катастрофически недооценили Россию
© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Западные государства совершили ошибку, недооценив возможности России и сорвав мирные переговоры, рассказал бывший командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят в интервью Overton Magazin.
"Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война. Напротив: катастрофические последствия такого подхода можно предотвратить только, если удастся не допустить военного поражения за счет скорейшего прекращения боевых действий и проведения мирных переговоров между двумя воюющими государствами", — отметил военный.
"Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война. Напротив: катастрофические последствия такого подхода можно предотвратить только, если удастся не допустить военного поражения за счет скорейшего прекращения боевых действий и проведения мирных переговоров между двумя воюющими государствами", — отметил военный.
Кроме того, как подчеркнул генерал, Запад ошибся особенно серьезно, катастрофически неверно оценив военную мощь России. По его словам, обстановка на Украине складывается отнюдь не в пользу ВСУ, и с каждым днем ситуация для Киева становится все сложнее .
В заключение Куят призвал представителей западной элиты не закрывать глаза на то, что народ Украины хочет мира.
Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и некоторые другие поселения в Донбассе.
Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и некоторые другие поселения в Донбассе.