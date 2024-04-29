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В США признали влияние Путина в одном регионе - 29.04.2024, ПРАЙМ
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В США признали влияние Путина в одном регионе
В США признали влияние Путина в одном регионе - 29.04.2024, ПРАЙМ
В США признали влияние Путина в одном регионе
В отличие от главы Белого дома Джо Байдена президент России Владимир Путин обладает гораздо большим влиянием на Востоке, поделился свои мнением в социальной... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T12:32+0300
2024-04-29T13:34+0300
россия
сша
ближний восток
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. В отличие от главы Белого дома Джо Байдена президент России Владимир Путин обладает гораздо большим влиянием на Востоке, поделился свои мнением в социальной сети Х экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Стратегически в руках Путина все козыри на Ближнем Востоке. Он пользуется большим уважением в регионе и проявляет сдержанность", — пояснил он.Кроме того, Макгрегор объяснил, что имидж Штатов в этом регионе существенно пострадал. По его словам, теперь США выглядят "смешно, в то время как Россия – могущественно".Ранее 16 апреля российский и иранский лидеры Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля и ответных мерах со стороны Тегерана. Главы стран констатировали, что первопричина нынешних событий в этом регионе — нерешенность палестино-израильского конфликта. Путин, в свою очередь, выразил надежду, что обе стороны проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, который грозит катастрофическими последствиями для всего Ближнего Востока.
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россия, сша, ближний восток
РОССИЯ, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
12:32 29.04.2024 (обновлено: 13:34 29.04.2024)
 
В США признали влияние Путина в одном регионе

Макгрегор: Путин имеет огромное влияние на Ближнем Востоке

© РИА Новости . POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . POOL/Александр Казаков
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. В отличие от главы Белого дома Джо Байдена президент России Владимир Путин обладает гораздо большим влиянием на Востоке, поделился свои мнением в социальной сети Х экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Стратегически в руках Путина все козыри на Ближнем Востоке. Он пользуется большим уважением в регионе и проявляет сдержанность", — пояснил он.
Кроме того, Макгрегор объяснил, что имидж Штатов в этом регионе существенно пострадал. По его словам, теперь США выглядят "смешно, в то время как Россия – могущественно".
Ранее 16 апреля российский и иранский лидеры Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля и ответных мерах со стороны Тегерана. Главы стран констатировали, что первопричина нынешних событий в этом регионе — нерешенность палестино-израильского конфликта. Путин, в свою очередь, выразил надежду, что обе стороны проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, который грозит катастрофическими последствиями для всего Ближнего Востока.
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РОССИЯСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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