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В США признали влияние Путина в одном регионе
В США признали влияние Путина в одном регионе - 29.04.2024, ПРАЙМ
В США признали влияние Путина в одном регионе
В отличие от главы Белого дома Джо Байдена президент России Владимир Путин обладает гораздо большим влиянием на Востоке, поделился свои мнением в социальной... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T12:32+0300
2024-04-29T12:32+0300
2024-04-29T13:34+0300
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. В отличие от главы Белого дома Джо Байдена президент России Владимир Путин обладает гораздо большим влиянием на Востоке, поделился свои мнением в социальной сети Х экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Стратегически в руках Путина все козыри на Ближнем Востоке. Он пользуется большим уважением в регионе и проявляет сдержанность", — пояснил он.Кроме того, Макгрегор объяснил, что имидж Штатов в этом регионе существенно пострадал. По его словам, теперь США выглядят "смешно, в то время как Россия – могущественно".Ранее 16 апреля российский и иранский лидеры Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля и ответных мерах со стороны Тегерана. Главы стран констатировали, что первопричина нынешних событий в этом регионе — нерешенность палестино-израильского конфликта. Путин, в свою очередь, выразил надежду, что обе стороны проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, который грозит катастрофическими последствиями для всего Ближнего Востока.
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россия, сша, ближний восток
РОССИЯ, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
В США признали влияние Путина в одном регионе
Макгрегор: Путин имеет огромное влияние на Ближнем Востоке
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ.
В отличие от главы Белого дома Джо Байдена президент России Владимир Путин обладает гораздо большим влиянием на Востоке, поделился свои мнением в социальной сети Х
экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Стратегически в руках Путина все козыри на Ближнем Востоке. Он пользуется большим уважением в регионе и проявляет сдержанность", — пояснил он.
Кроме того, Макгрегор объяснил, что имидж Штатов в этом регионе существенно пострадал. По его словам, теперь США выглядят "смешно, в то время как Россия – могущественно".
Ранее 16 апреля российский и иранский лидеры Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля и ответных мерах со стороны Тегерана. Главы стран констатировали, что первопричина нынешних событий в этом регионе — нерешенность палестино-израильского конфликта. Путин, в свою очередь, выразил надежду, что обе стороны проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, который грозит катастрофическими последствиями для всего Ближнего Востока.
Песков высоко оценил переговоры Путина и президента Ирана Раиси