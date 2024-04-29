Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США раскрыли, что Россия устроила на передовой - 29.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240429/ssha-847802039.html
В США раскрыли, что Россия устроила на передовой
В США раскрыли, что Россия устроила на передовой - 29.04.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, что Россия устроила на передовой
В превосходстве российской армии на линии фронта ключевое значение играют планирующие бомбы, сообщает издание Military Watch Magazine. "Массовое применение... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T14:24+0300
2024-04-29T14:35+0300
вооружения
россия
украина
всу
удар всу по феодосии
вс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. В превосходстве российской армии на линии фронта ключевое значение играют планирующие бомбы, сообщает издание Military Watch Magazine. "Массовое применение планирующих бомб на линии фронта имеет решающее значение, дополняя растущее превосходство России в артиллерии…" — говорится в материале газеты.Кроме того, автор статьи пишет, что потребности ВСУ в инновационных системах ПВО существенно возросли, потому что ее арсеналы на основе системы С-300 активно истощаются, а заменить их не представляет возможности. Вместе с тем, Запад не может предоставить Киеву достаточное количество современных систем ПВО.Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
https://1prime.ru/20240429/spetsoperatsiya-na-ukraine-847798756.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, всу, удар всу по феодосии, вс россии
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, удар ВСУ по Феодосии, ВС России
14:24 29.04.2024 (обновлено: 14:35 29.04.2024)
 
В США раскрыли, что Россия устроила на передовой

MWM: планирующие бомбы играют ключевую роль в превосходстве ВС РФ на Украине

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. В превосходстве российской армии на линии фронта ключевое значение играют планирующие бомбы, сообщает издание Military Watch Magazine.

"Массовое применение планирующих бомб на линии фронта имеет решающее значение, дополняя растущее превосходство России в артиллерии…" — говорится в материале газеты.
Кроме того, автор статьи пишет, что потребности ВСУ в инновационных системах ПВО существенно возросли, потому что ее арсеналы на основе системы С-300 активно истощаются, а заменить их не представляет возможности. Вместе с тем, Запад не может предоставить Киеву достаточное количество современных систем ПВО.

Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
WP: Запад признал, что Киев увяз в яме проблем
07:32
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАВСУудар ВСУ по ФеодосииВС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала