https://1prime.ru/20240429/ssha-847802039.html

В США раскрыли, что Россия устроила на передовой

В США раскрыли, что Россия устроила на передовой - 29.04.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли, что Россия устроила на передовой

В превосходстве российской армии на линии фронта ключевое значение играют планирующие бомбы, сообщает издание Military Watch Magazine. "Массовое применение... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T14:24+0300

2024-04-29T14:24+0300

2024-04-29T14:35+0300

вооружения

россия

украина

всу

удар всу по феодосии

вс россии

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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. В превосходстве российской армии на линии фронта ключевое значение играют планирующие бомбы, сообщает издание Military Watch Magazine. "Массовое применение планирующих бомб на линии фронта имеет решающее значение, дополняя растущее превосходство России в артиллерии…" — говорится в материале газеты.Кроме того, автор статьи пишет, что потребности ВСУ в инновационных системах ПВО существенно возросли, потому что ее арсеналы на основе системы С-300 активно истощаются, а заменить их не представляет возможности. Вместе с тем, Запад не может предоставить Киеву достаточное количество современных систем ПВО.Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.

https://1prime.ru/20240429/spetsoperatsiya-na-ukraine-847798756.html

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россия, украина, всу, удар всу по феодосии, вс россии