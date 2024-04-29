В США раскрыли, что Россия устроила на передовой
MWM: планирующие бомбы играют ключевую роль в превосходстве ВС РФ на Украине
© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. В превосходстве российской армии на линии фронта ключевое значение играют планирующие бомбы, сообщает издание Military Watch Magazine.
"Массовое применение планирующих бомб на линии фронта имеет решающее значение, дополняя растущее превосходство России в артиллерии…" — говорится в материале газеты.
"Массовое применение планирующих бомб на линии фронта имеет решающее значение, дополняя растущее превосходство России в артиллерии…" — говорится в материале газеты.
Кроме того, автор статьи пишет, что потребности ВСУ в инновационных системах ПВО существенно возросли, потому что ее арсеналы на основе системы С-300 активно истощаются, а заменить их не представляет возможности. Вместе с тем, Запад не может предоставить Киеву достаточное количество современных систем ПВО.
Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.