https://1prime.ru/20240429/tanker-spg-847803643.html

Qatar Energy подписала соглашение с Китаем о строительстве 18 СПГ-танкеров

Qatar Energy подписала соглашение с Китаем о строительстве 18 СПГ-танкеров - 29.04.2024, ПРАЙМ

Qatar Energy подписала соглашение с Китаем о строительстве 18 СПГ-танкеров

Qatar Energy подписала с Китайской государственной судостроительной корпорацией (China State Shipbuilding Corporation) контракт на строительство 18 танкеров СПГ | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T16:17+0300

2024-04-29T16:17+0300

2024-04-29T16:17+0300

энергетика

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ДОХА, 29 апр — ПРАЙМ. Qatar Energy подписала с Китайской государственной судостроительной корпорацией (China State Shipbuilding Corporation) контракт на строительство 18 танкеров СПГ класса QC-Max, говорится в поступившем РИА Новости пресс-релизе компании. "Новые суда, каждый объемом 271 тысяча кубических метров, обладающие новейшими технологическими и экологическими характеристиками, будут построены на верфи компании Hudong-Jonghua в Китае, которая полностью принадлежит China State Shipbuilding Corporation", — отметили в Qatar Energy. Соглашение было подписано в Пекине с участием государственного министра по вопросам энергетики, управляющего директора и генерального директора Qatar Energy Саада аль-Кааби. "Эти танкеры считаются самыми передовыми и стоят около шести миллиардов долларов, они не только крупнейшие по размеру, но это также крупнейший заказ на судостроение в отрасли", — сказал аль-Кааби на церемонии. По его словам, в настоящее время в Китае строятся 12 танкеров СПГ обычного размера, и первый из них, как ожидается, будет сдан к третьему кварталу этого года. Согласно новому контракту, восемь танкеров QC-Max будут поставлены Катару в 2028 и 2029 годах, а остальные десять — в 2030 и 2031 годах. В прошлом месяце компания Qatar Energy объявила о завершении подписания долгосрочных договоров аренды в общей сложности на 104 танкера обычных размеров (174 тысячи кубометров), что является частью крупнейшей программы строительства и аренды газовозов в истории отрасли. Как напомнили в компании, в 2023 году Китай оставался крупнейшим рынком сбыта катарского СПГ с объемом почти 17 миллионов тонн. Также в 2023 году Катар экспортировал в Китай большие объемы сырой нефти (8,6 миллиона тонн), нафты (2,3 миллиона тонн), сжиженного нефтяного газа (2,2 миллиона тонн) и гелия (650 миллионов кубических футов). Помимо этого он поставил 1,6 миллиона тонн нефтехимической продукции, в том числе удобрений, полимеров и химикатов. В 2023 году две китайские национальные энергетические компании приняли участие в проектах расширения Северного месторождения в Катаре. Sinopec получила по 1,25% акций в проектах Северо-Восточного и Южно-Северного месторождений и подписала договор купли-продажи сжиженного природного газа.

https://1prime.ru/20240424/spg-847666329.html

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спг, кнр, танкер