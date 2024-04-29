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Акции Tesla на предторгах подорожали после визита Маска в Китай

Акции Tesla на предторгах подорожали после визита Маска в Китай - 29.04.2024, ПРАЙМ

Акции Tesla на предторгах подорожали после визита Маска в Китай

Акции Tesla перед открытием основных биржевых торгов дорожают более чем на 13% после визита главы компании Илона Маска в Китай и заключения сделки с Baidu,... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T17:09+0300

2024-04-29T17:09+0300

2024-04-29T17:09+0300

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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Акции Tesla перед открытием основных биржевых торгов дорожают более чем на 13% после визита главы компании Илона Маска в Китай и заключения сделки с Baidu, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 16.00 мск акции Tesla дорожают на 13,4% — до 191,2 доллара. "Tesla удалось преодолеть два главных препятствия: заключить сделку с китайским технологическим гигантом Baidu Inc. по картографии и навигации, а также выполнить требования по обеспечению безопасности данных и конфиденциальности", — пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Неожиданный визит Маска в Китай является "переломным моментом", сказал агентству старший аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз (Dan Ives). "Это может запустить FSD в Китае, что, на мой взгляд, открывает для них золотые возможности", — добавил аналитик. Сделка с Baidu предполагает внедрение в Китае автопилота Tesla (FSD).Маск встретился в Пекине с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, чтобы обсудить развертывание в Китае программного обеспечения для полностью автономных автомобилей и получить разрешение на передачу за границу данных, собираемых в КНР, для обучения алгоритмов автономного вождения. По данным издания Wall Street Journal, китайские власти предварительно одобрили план по запуску FSD в стране. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

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